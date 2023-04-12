Топ-5 мест, которые можно посетить в честь Дня космонавтики

Постер к фильму Салют-7 (2017), режиссер Клим Шипенко

«Областная газета» рассказывает, какие места в Екатеринбурге и области можно посетить, чтобы приобщиться ко Дню космонавтики.

Мультимедийный парк «Россия – Моя история». Екатеринбург (ул. Народной Воли, 49).

12 и 15 апреля в парке «Россия — Моя история» пройдут несколько мероприятий, приуроченных ко Дню космонавтики. Так, 12 апреля в течение всего дня в Парке будет идти трансляция фильмов студии «Роскосмоса», которые можно будет посмотреть (бесплатно), удобно разместившись перед большим экраном в холле первого этажа. В репертуаре: документальные фильмы, записи трансляций выходов в открытый космос и интервью.

15 апреля в 13:00 пройдет онлайн-встреча с Дарьей Жидовой, начальником сектора летно-испытательного отдела РКК «Энергия». Она прочитает лекцию «Полет до Луны и обратно за 120 дней», расскажет о международном эксперименте, имитирующем полет до Луны, выход на ее поверхность и возвращение на Землю, а также ответит на вопросы зрителей.

В 15:30 посетители комплекса смогут присоединиться к авторской экскурсии специалиста Парка Олега Фоминцева «История советской ракетной техники и космонавтики». Он расскажет о развитии ракетной техники начиная с 1920-х годов, первом полете человека в открытый космос, запуске первого искусственного спутника Земли.

Также в этот день будут показаны специально подготовленные мультимедийные материалы, а купольный зал на один день превратится в планетарий со звездным небом.

Цифровой планетарий. Екатеринбург (ул. Толмачева, 12).

На площадке планетария в бывшем кинотеатре «Салют» установлен цифровой астрономический купол, а также интерактивная научно-популярная экспозиция и экран с технологией mapping. Проекционная система Екатеринбургского цифрового планетария позволяет зрителю насладиться видами звездного неба. Система содержит библиотеку звезд и может демонстрировать до 100 000 небесных объектов. К тому же в памяти системы содержится 3D-модель звездного неба в интервале 500 тысяч лет до н. э. до 500 тысяч лет н. э. Таким образом, в планетарии можно отправиться в путешествие во времени.

Музей Бориса Ельцина (Ельцин Центр). Екатеринбург (ул. Бориса Ельцина, 3).

В Музее Бориса Ельцина 11 апреля открылась выставка «История одного экспоната»: ракета-носитель «Протон». 8 августа 1997 года Президент России Борис Ельцин посетил Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева, который является разработчиком и производителем ракеты-носителя тяжелого класса «Протон». В память о встрече президенту подарили макет ракеты-носителя «Протон», выводящей на орбиту Земли станцию «Мир». Теперь в фойе музея в Екатеринбурге можно увидеть композицию с ракетой-носителем «Протон», земным шаром и орбитальной станцией «Мир».

Научно-просветительский центр «Планетарий» в Музее военной техники УГМК. Верхняя Пышма (ул. Александра Козицына, 2).

Научно-просветительский центр «Планетарий», разместившийся на площади 900 м², рассказывает всю историю освоения человеком воздушного пространства: от первых простейших самолетов до космических ракет. Здесь можно увидеть фильмы о тайнах материи и истории развития Вселенной, восстановленную копию первого массового самолета «Фарман», масштабные макеты ракеты-носителей и космических станций, скафандр и перчатку действующего космонавта, снимки с орбиты.

Все экспонаты, представленные в «Планетарии», неразрывно связаны с авиацией и космонавтикой. Многие из них были переданы в экспозицию действующими космонавтами: Сергеем Кудь-Сверчковым, Олегом Артемьевым и Сергеем Прокопьевым. Например, на выставке можно увидеть скафандр «Сокол», в котором Сергей Прокопьев, единственный космонавт из Екатеринбурга, совершил свой первый полет. А также гидрокомбинезон «Форель» космонавта Владимира Дежурова, который используют в случае аварийной посадки на воду.

Посетить «Планетарий» можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00.

Экскурсии в обсерваторию.Станция Коуровка.

Дневная экскурсия включает знакомство с обсерваторией, посещение нескольких телескопов и лекцию на астрономическую тематику. В период с апреля по октябрь в обсерватории работает солнечный телескоп, и если погода ясная, можно посмотреть на Солнце (в любой день недели, включая выходные и праздничные дни. Начало дневных экскурсий в 12:00 и в 15:00).

Вечерние экскурсии включают знакомство с обсерваторией, посещение нескольких телескопов, демонстрацию звезд и планет с использованием 300-миллиметрового телескопа. Вечерние экскурсии доступны в любой день, кроме среды и четверга.