Туризм, труд, май: «ОГ» представляет самые интересные точки промышленного туризма области

Фото: пресс-служба СвЖД

Урал вот уже триста лет — опорный край державы. Здесь добывают руду и производят металл, станки, бронетехнику. Близится Первомай – Международный день солидарности трудящихся. А где можно лучше всего проникнуться рабочим духом, как не на объектах промышленного туризма? Публикуем подборку мест, которые можно посетить во время длинных майских выходных.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

Начать вояж мы рекомендуем, например, с ближайших к Екатеринбургу музеев. Так, до Музейного комплекса УГМК в Верхней Пышме из столицы Урала можно доехать на пригородном автобусе или трамвае. Комплекс состоит из трех музеев: военной техники, автомобильной техники и авиации. В залах и на открытой площадке можно увидеть и первые советские танки, и лендлизовские машины, спорткары и реактивные самолеты, велосипеды, паровозы. По подсчетам редакции, если внимательно рассматривать каждый предмет хотя бы в течение 30 секунд, на осмотр всей экспозиции может уйти до четырех дней. Впрочем, всегда можно вернуться и продолжить знакомство с выставками в другой день.

А те, кто в дороге в Верхнюю Пышму тоже не желает скучать, могут запланировать поездку на настоящем ретропоезде с паровым локомотивом. «Уральский экспресс» стартует от исторического вокзала Екатеринбурга в выходные и праздники. Поезд делает остановку на вокзале Шувакиша, который воссоздан по облику типичного вокзала Уральской горнозаводской железной дороги начала ХХ века. Вся мебель и предметы интерьера выполнены по эскизам того времени. На создание неповторимой атмосферы работает даже вагон-ресторан: там подают блюда традиционной уральской кухни, вроде шаньги с картофелем, посикунчиков и пирожков с брусникой. Билеты на поезд можно приобрести на сайте РЖД и в кассах. Доступные даты в праздники: 1, 6, 8 и 9 мая.

Адрес: Верхняя Пышма (ул. Александра Козицына, 2).

Иллюстрация: Максим Смагин

Нижний Тагил

Во время длинных выходных в честь 1 и 9 Мая можно заехать в Музей бронетанковой техники, чтобы увидеть, как развивалось танкостроение на Урале после войны. В экспозиции представлены как одни из первых огнеметных танков ОТ-34, так и современный Т-90 С. Всего на выставке представлены более тысячи экспонатов, связанных с производством боевых машин: приборы наблюдения, системы управления огнем, бронеплиты, станки и инструменты, чертежи и эскизы. В некоторые танки даже можно залезть и посмотреть, как он устроен внутри.

Кроме того, в экспозиции можно увидеть награды Уралвагонзавода от Ордена Ленина 1935 года до Ордена Октябрьской Революции 1986 года, картины с сюжетами, посвященными деятельности Уралвагонзавода во время Великой Отечественной войны (например, «Отправка танкового эшелона на фронт»).

Адрес: Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28/7.

Арамиль

Кластер «НИТИ х НИТИ», расположенный в здании бывшей Арамильской суконной фабрики, подготовил любопытную творческую программу, посвященную Дню Победы. Так, 7 мая в производственном здании покажут спектакль «Была война…» с детьми в главных ролях, которые расскажут о трудностях детства в то время, когда в стране ковалась Победа.

Кроме спектакля на территории фабрики пройдут две выставки, посвященные периоду Великой Отечественной войны: интерактивная экспозиция от клуба «Разведбат», на которой можно будет увидеть макеты вооружения времен войны, узнать о том, как была устроена полевая связь и как лечили раненых солдат на фронте.

– После можно будет пройтись с экскурсией по залам уникальной суконной фабрики, где гостям расскажут о легендах и тайнах, связанных с основателями фабрики:Ушковыми и Злоказовыми, а также поделятся воспоминаниями сотрудников предприятия о его прошлом. Также желающие смогут примерить наряд работницы 80-х годов и «оставить след» в цехах исторического здания, – рассказала «Областной газете» хранитель музея фабрики Анжела Южакова.

Адрес: Арамиль, Ленина, 40а.

Березовский

Какой же промышленный Урал и без первого в стране месторождения золота? В Музее-шахте в Березовском посетители смогут увидеть экспозицию минералов в здании горноспасателей, узнать об особенностях золотодобычи и познакомиться со всевозможным старательским инструментом: начиная от золотопромывочных лотков и заканчивая кирками.

– После образовательной части гости спускаются в самую настоящую учебную шахту на глубину пяти метров. Там и сейчас проходят тренировки горноспасателей, которые отрабатывают свои навыки по вызволению шахтеров с глубины во время нештатных ситуаций. Посетители прокатятся на скоростной вагонетке и узнают массу золотоискательских легенд, – уточнили «ОГ» в музее.

Адрес: Березовский, пос. Ленинский, 9а.

Сысерть

В пространстве арт-кластера «Лето на Заводе» пока не проходят новые выставки и экскурсии, но на майские выходные – 6 и 7 мая – команда фестиваля предлагает поучаствовать в субботнике и подготовить завод к насыщенной летней жизни. В конце концов, День весны и труда же!

– Субботничаем целых два дня. Вместе нагрянем в мартеновский цех – приберем территорию и даже примем участие в создании экспозиции новой выставки заводского музея, – приглашают желающих организаторы проекта.

Зарегистрироваться можно на странице Завода во «ВКонтакте» до 1 мая. Организаторы обещают обеспечить проживание и питание, проезд до Сысерти и обратно по Свердловской области. А еще полную или частичную компенсацию проезда для участников из других регионов.

Адрес: Сысерть, ул. Быкова 29/4.

Полевской

Северский трубный завод – еще одно старинное предприятие, двери которого открыты для посетителей. Музейный комплекс «Северская домна» работает с 2009 года и занимает территорию более 8 000 квадратных метров. Основу музея составляет домна – единственный в Европе шедевр уральской промышленной архитектуры середины XIX века. Сохранившаяся на Северском заводе доменная печь построена в 1898 году на фундаменте доменной печи завода, выдавшей первый чугун в 1860 году.

Гостям комплекса предлагают посетить здание бывшей кирпичной фабрики 1842 года и осмотреть основную экспозицию, посвященную истории предприятия. В экспозиции под открытым небом представлено оборудование Северского трубного завода, вышедшее из эксплуатации, и транспортные средства: рабочие клети прокатного сутуночного стана, запущенного в эксплуатацию в 1942 году и остановленного в 2007-м. С 2020 по 2022 год музей был закрыт на реконструкцию, и теперь в этом пространстве появилась еще и галерея. Кстати, в скором времени в постоянной экспозиции появится картина одного из лауреатов премии губернатора Свердловской области Андрея Прохорова.

Адрес: Полевской, ул. Вершинина, 7.

На природу

В нашу подборку попали два карьера, которые непосредственно связаны с промышленностью Урала.

Первый – тальковый карьер «Старая линза» в поселке Шабровском. Ныне затопленный, но все еще сохраняющий свою уникальную особенность – ступенчатые уступы, напоминающие пирамиды южноамериканских индейцев. Вокруг карьера можно найти остатки техники и узкоколейные рельсы.

Второе место – мраморный карьер предприятия «Уральский мрамор» в поселке Мраморском (ул. 40 лет Октября, 23а). Вазы, фонтаны и скульптуры из этого месторождения с петровских времен украшают старинные дворцы и особняки Санкт-Петербурга. В разные годы им были облицованы многие здания Екатеринбурга. Одна из последних построек – станция екатеринбургского метро «Геологическая».