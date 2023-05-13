Фидель снова с нами

Фидель Кастро подъезжает к Музею истории Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

К нам приехал Фидель Кастро. Прокатился по Екатеринбургу в роскошном сером ЗИМе, дал автографы и сделал фотосессию.

Конечно, это был не лидер кубинской революции, а его двойник, который прошел маршрутом Фиделя 1963 года — 60 лет назад Кастро побывал в Свердловске, и сейчас его визит воспроизвели. Не во всех деталях, разумеется. Городская легенда гласит, что Кастро свердловчане принимали хлебосольно. На Уралмаше митинг — потом банкет с непременными пельменями. На площади 1905 года митинг — потом банкет с пельменями… На следующий день ему сказали: ну что, едем на торжественный обед… И Фидель взмолился: «Что угодно, только не ваши вареные пирожки!».

Идея реконструировать исторический визит родилась у Игоря Пушкарева, директора Музея истории Екатеринбурга, где сейчас развернута выставка «Гости из прошлого» — о визитах в Свердловск Ким Ир Сена, Джавахарлала Неру, Иосипа Броз Тито, Хо Ши Мина…

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев и двойник Фиделя Кастро. Фото: Павел Ворожцов

— Эта выставка — первая из череды выставок к 300-летию Екатеринбурга, — поясняет Игорь Пушкарев. — В планах также рассказ о том, как в разное время отмечали день рождения города. И третья выставка этого трицикла — «Растущий организм». Ведь в начале прошлого века население Екатеринбурга было около 40 тысяч человек, а сейчас нас более полутора миллионов. Что способствовало такому стремительному росту?

— В первую очередь — Великая Отечественная, эвакуация?

— Да, в результате войны появились три новых района, троллейбус появился… Город преобразился. И с культурной точки зрения — сюда был эвакуирован Эрмитаж, который в благодарность оставил здесь большое собрание своих шедевров. Во второй половине прошлого века это уже не только город-завод, но и город-ученый, город-студент. Фидель — превью Ночи музеев. Когда вождь кубинской революции в 1963 году был в Свердловске, это был дом-музей Свердлова, и Кастро тут не был. Мы исправили эту оплошность. В Ночь музеев на главной нашей площадке, на Карла Либкнехта, 26, пойдет речь о визитах не только кубинского, но и других иностранных лидеров, а посетители музея станут как бы вип-гостями этих мероприятий.

— Вы планируете продолжать такие визиты-реконструкции?

— Это довольно непросто. Речь даже не только о согласовании с ГИБДД, надо же подобрать вещи того времени. Например, автомобиль, в котором сегодня ездит по городу Фидель, точно такой же, в каком кубинского товарища возили по Свердловску в 1963. Их сегодня сохранилось очень мало. Мы очень благодарны УГМК — у них в музее такой ЗИС есть, на нем Фидель и ездит.

— А кто исполняет роль Фиделя?

— Профессиональный актер. Зовут Григорий. Год назад в Ночь музеев он исполнял роль генерала Качки. Как понимаете, артист разносторонний, надеемся на дальнейшее сотрудничество с ним.

В Ночь музеев мы на самом деле начнем работать с 10 утра для детско-семейной аудитории. Первая дневная экскурсия — по праистории, всех зовем в Палкино, расскажем о десяти тысячах лет екатеринбургской земли. Вторая — водная, по городскому пруду, с рассказом о горнозаводской истории города. И третья… Еще не все согласования пройдены, поэтому я могу сейчас приоткрыть только краешек этой тайны. Надеюсь, мы сможем посетить один из самых интересных и закрытых исторических объектов Екатеринбурга. Это история про первую площадь города и все, что ее окружало.

— А как попасть?

— Регистрируйтесь заранее на сайте https://m-i-e.ru.

Фидель не выходил из образа ни на секунду. Он фотографировался, давал автографы, но когда журналист задал ему вопрос, невозмутимо ответил: «Русски не понимать». А вот приходите 20 мая в Музей истории Екатеринбурга — там «русски понимать» все экскурсоводы. Скучно не будет.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

О визите Фиделя Кастро в Свердловск читайте в материале "ОГ".

Прочитать очерк о Кубе и Фиделе вы можете здесь.