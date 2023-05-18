Ночь открытых дверей: «ОГ» представляет гид по самым интересным событиям акции «Ночь музеев»-2023

Фото: Павел Ворожцов

В этом году акция «Ночь музеев» в Свердловской области пройдет 20 мая. По традиции с вечера до поздней ночи будут открыты практически все музейные (и не только) площадки столицы Урала и других городов и населенных пунктов региона. На этот раз общая тема масштабного проекта посвящена Году педагога и наставника, а региональная тематика приурочена к 300-летию Екатеринбурга. Девиз акции нынешнего года – «История и истории». «ОГ» подготовила топ самых ярких программ «Ночи музеев«–2023.

«Ночь музеев в Свердловской области»: цифры 57 муниципалитетов 75 населенных пунктов 235 площадок 350 мероприятий 126 офлайн-программ 49 музеев можно посетить по Пушкинской карте Основная программа в Екатеринбурге с 19:00 до 02:00. Информационный центр – на Плотинке, у Водонапорной башни. В Свердловской области – с 18:00 до 24:00. Информационный центр – Музей истории и археологии Урала (Екатеринбург, пр. Ленина, 69/10). Координатор акции «Ночь музеев в Свердловской области» – министерство культуры Свердловской области. Организатор – Центр инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ

Как и в последние несколько лет, в «Ночь музеев» из Екатеринбурга отправятся три автобусных тура. Поскольку нынешнюю акцию посвятили Году педагога и наставника, участниками этих поездок станут школьники – активисты школьных музеев, участники краеведческих конкурсов и, конечно же, их педагоги-наставники.

Во время туров будет презентован новый «Игровой путеводитель по музеям Свердловской области»: в необычной форме участникам представят историю края и уникальные музейные экспонаты региона.

Автобусные направления сформировали на основе пожеланий и предпочтений учащихся общеобразовательных школ.

1. Ирбит. В этот тур входит посещение Ирбитского музея изобразительных искусств и Ирбитского музея мотоциклов. В Ирбитском музее ИЗО гостям представят выставку «200-летию открытия Антарктиды посвящается…», а также экспозицию живописи Игоря Рубана и проект «Соната цветов» о Тагильском расписном подносе. Конечно, расскажут ребятам и о самом музее и его главных шедеврах. В Ирбитском музее мотоциклов программа будет называться «Реставратор – не звание, реставратор – призвание!». Посетителям покажут мотоциклы легкого и среднего классов из частных коллекций мотореставраторов Ирбита. 2. Нижний Тагил. Ребята посетят Музей истории подносного промысла («Дом Худояровых»), где им представят театрализованную программу «Важная тайна». Затем они отправятся в Господский дом, где для них в том числе проведут мастер-класс по плетению пояса. Для тех, кто собрался посетить в «Ночь музеев» Нижний Тагил вне рамок автобусного тура, предусмотрена программа под названием «Торг уместен», куда в том числе входит интерактивное мероприятие «Карты, деньги, два стола» – гостям расскажут о дореволюционном купеческом клубе в Нижнетагильском заводском поселке; экскурсия «#Яжекупчиха» – об известных предпринимательницах, живших в Нижнетагильском заводском поселке; и любопытная лекция – «Театр в жизни Николая Никитича Демидова», одного из богатейших людей Европы, который, помимо прочего, являлся обладателем нескольких театральных трупп. Фото: Полина Зиновьева 3. Нижняя Синячиха. В Нижнесинячихинском музее-заповеднике деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова подготовили программу «Научно, но не скучно», в рамках которой запланирован интерактив «Кузнец – всем ремеслам отец» и открытие арт-объекта «Кузница счастья», мастер-классы от педагога-наставника «Роспись по тарелочкам» и «Роспись лопаточки по мотивам уральской росписи». Кроме того, в музее состоится концерт «Посвящение Екатеринбургу» (да-да, столицу Урала в Ночь музеев будут поздравлять с юбилеем в разных уголках области). И для всех желающих будет работать гастроплощадка «От шеф-повара».

ОБЛАСТЬ

Сысерть.

В Доме-музее Паши Бажова подготовили программу «Бажовский ого!род» – о семейных традициях, культуре, искусстве и бытовых аспектах горнозаводской жизни XIX века. В рамках программы посетители могут приобрести растения для посадки по льготной цене и посадить их на «Бажовском огороде». Изюминкой вечера или уже почти ночи станет экскурсия-моноспектакль «О сказках и сказочниках», где у каждого будет возможность почувствовать себя маленьким Павлом Бажовым, который погружается в мир заводского сказочного фольклора благодаря историям деда Слышко. В финале программы запланировано ролевое, костюмированное чтение фрагментов из автобиографических очерков писателя.

Туринск.

В Туринском краеведческом музее расскажут все про богатырские забавы на празднике «Русские витязи», а также научат искусству фехтования. Для этого организаторы пригласили краеведов-реконструкторов Алексея Нелюбина и Олега Старкова.

Арамиль.

В музее Арамиля постарались четко следовать главной теме акции и связать все мероприятия с наставничеством. Так, у желающих будет возможность посетить «Фабричные уроки»: на арамильской суконной фабрике пройдут мастер-классы по созданию картины из крученой нити «Текстильное панно», «Рисуем арамильский платок (арамильские узоры)» и др. Кроме того, гостям представят мини-спектакль «Опять двойка» от театральной студии клоунады «Чарли».

Карпинск.

В прошлом году в этом городе в здании Карпинского краеведческого музея была открыта Северная ART-Галерея (проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив). Сейчас в залах музея можно увидеть более 100 работ художников, чье творчество связано с данной территорией. Один из самых ярких проектов галереи – экспозиция «Сага о Северном Урале». И «Ночь музеев» для многих как раз может стать поводом открыть для себя новую культурную точку на севере области.

Невьянск.

В Невьянском государственном историко-архитектурном музее помимо традиционных экскурсий по Наклонной башне, аттракционов «Демидовская монета», «Прииск» и концертных программ, гостям предлагают посетить театрализованное шоу к 300-летию Екатеринбурга: «Демидов и Татищев. Исторический баттл». А для тех, кто интересуется народными промыслами, проведут авторскую экскурсию «Бондарных дел мастер» – об истории бондарного дела и традициях применения бочек и других изделий в быту, конечно же, с мастер-классом по изготовлению бочек в финале.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Музей истории Екатеринбурга.

В этом учреждении подготовили, пожалуй, самую насыщенную программу в городе. Это и вип-экскурсии на автомобиле, и семейный квест между зданиями МИЕ, и танцевальный перфоманс. Но, пожалуй, самое любопытное и зрелищное мероприятие – дефиле двойников выдающихся деятелей мировой культуры и политики, посещавших Свердловск в ХХ веке. Промо этого события сделали в прошлые выходные, когда по городу проехал двойник Фиделя Кастро. Дополнит программу кинохроника (приезд «Высоких гостей» в Свердловск в «Зале почетных граждан») и выставка «Гости из прошлого».

Фото: Павел Ворожцов

Самый маленький музей (у Водонапорной башни).

Выставочный зал разместится на площади менее половины квадратного метра. В экспозицию войдут более 30 авторских работ в жанре миниатюры: городские пейзажи, достопримечательности и памятные места, миниатюрные копии картин и музейных экспонатов. Самая большая картина – 4 х4 см, самая маленькая – 1,5 х1,5 см. Авторы предпочли остаться неизвестными, чтобы у выставки был только один герой – Екатеринбург.

Фото: Фото предоставлено организаторами Ночи музеев

Свердловский областной фильмофонд.

Здесь подготовили программу «Свердловский РОК: нажми на Play», в рамках которой организаторы предлагают вспомнить историю Свердловского рок-клуба, посмотреть документальный фильм Алексея Балабанова 1986 года. А ночью, под открытым небом, можно насладиться лучшими кадрами архивных выступлений уральских рок-групп: «Урфин Джюс», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Настя» и «Агата Кристи».

Фото: Павел Ворожцов

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства

Этот музей заявляет проект «Как Екатеринбург стал самоцветной столицей России». В афише: экспресс-экскурсии: «От мастерской до фабрики», «Малахитовые истории», «Вековые традиции на новый лад». Желающие смогут принять участие в мастер-классе по созданию сувениров и подвесов из ангидрита от семейной мастерской «Там, где оживают камни» либо пройти квест «По дороге из самоцветов». Также гости смогут сыграть в несколько беспроигрышных лотерей.

Музейный клуб «Дом Агафуровых»

Музей приглашает свердловчан на только что открывшуюся выставку «Дорогами Командора», посвященную творчеству писателя Владислава Крапивина. Этот проект вошел в число памятных мероприятий в честь 85-летия писателя, которые проводятся в регионе в 2023 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Экспозиция расположилась в шести залах музея, организаторы придерживались концепции, что сама жизнь Владислава Петровича – будто увлекательная книга, с несколькими главами которой и удастся познакомиться посетителям.