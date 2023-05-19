В Ночь музеев свои хранилища истории откроют больницы в Екатеринбурге

Музей Свердловской областной клинической больницы № 1 подготовил программу "Дело сердца". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Министерство здравоохранения Свердловской области 20 мая откроет в Екатеринбурге двери музеев медицинских учреждений, поддержав шестнадцатую по счету акцию "Ночь музеев".

В этом году Ночь музеев в Екатеринбурге посвящена 300-летнему юбилею уральской столицы, а также объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году педагога и наставника, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Тема наставничества отлично вписывается в общую концепцию работы любого музея. Мы не только интересно расскажем о здоровье, но и научим беречь его так, чтобы это надолго осталось в памяти посетителей. В Ночь музеев параллельно будем объяснять, как заботиться о своем сердце и сосудах, как профилактировать сердечно-сосудистые заболевания.К сожалению, сегодня это самая распространенная патология у свердловчан", — отметил главный эксперт по медицинской профилактике минздрава Свердловской области Александр Харитонов.

Участие в акции принимает музей Свердловской областной клинической больницы № 1 (ул. Волгоградская, 185, 9-й корпус). Его сотрудники подготовили интерактивную программу для детей и родителей "Дело сердца". Гостям расскажут о сердце и его функции в организме. Также посетителей познакомят с историей развития кардиохирургии. В музее гости смогут услышать собственное сердцебиение, а также сравнить, как бьется сердце человека, кита, слона и колибри.

"Подготовленная программа направлена на популяризацию здорового образа жизни. В ходе "анатомического экскурса" мы расскажем юным гостям, что негативно влияет на работу сердца и какие проблемы в связи с этим могут возникнуть, кто занимается лечением болезней сердца, почему не нужно бояться врачей. Вся эта профилактическая информация, конечно, будет адаптирована для детей", — рассказала заведующая музеем Юлия Уколова.

Кроме того, гостей выставки научат вязать хирургические узлы на шнурках, а затем на тончайших хирургических нитях с помощью бинокулярных очков, в которых работают кардиохирурги. Также посетители увидят необходимые для операций предметы. Работать площадка будет с 11:00 до 19:00.

Программу подготовил музей гигиены Центра общественного здоровья и медицинской профилактики (ул. 8 Марта, 78а/2). Он будет работать в субботу с 14:00 до 00:00. Родители вместе с детьми смогут нарисовать картину и разобрать ее с клиническим психологом.

В Ночь музеев в центре будут работать психолог, диетолог и кардиолог, гости смогут побывать у них на консультации. Также для посетителей проведут экскурсии, научат правильно оказывать первую помощь, измерять давление, расскажут о правильном питании для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Свердловский областной музей истории медицины (ул. К. Либкнехта, 8б) также примет участие в акции. В учреждении подготовили для школьников интерактивную профориентационную экскурсию "Я бы в медики пошел… Пусть меня научат!". Детям расскажут, когда на Урале появились первые врачи, чем отличаются профессии медсестры и фельдшера и другое. Начало детских экскурсий в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00.

Для взрослых запланирована программа "Учить лечить", она посвящена Году педагога и наставника. Обзорные экскурсии каждые 10 минут для групп по 5–7 человек будут проводить волонтеры музея с 19:00 до 23:00. В рамках взрослой программы будут проведены бесплатные пешеходные тематические экскурсии по центру города "Три века здравоохранения Екатеринбурга". Протяженность маршрута — 2 километра. Старт из музея истории медицины в 19:00, 20:30, 22:00. Необходима предварительная запись по телефону: 371-60-63.

Напомним, ранее "Областная газета" составила гид по самым интересным событиям акции "Ночь музеев".

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