Воплощение души Бажова: место на Урале, которое точно стоит посетить в Ночь музеев и после нее

Экскурсовод Эдуард Черных в образе для моноспектакля "О сказках и сказочниках". Фото: Борис Ярков

Одной из площадок Ночи музеев в Свердловской области стал Дом-музей Паши Бажова в Сысерти. Корреспонденты «ОГ» побывали там накануне акции, чтобы узнать, как сотрудники готовились к главному проекту года.

Дом-музей Паши Бажова в Сысерти — не просто место культурного просвещения. Это настоящий исторический портал, который переносит посетителей в XIX век. Усадьба заботливо поддерживается работниками музея, чтобы гости могли максимально погрузиться в атмосферу и быт времени, в которое вырос знаменитый уральский писатель.

Как отметил заведующий Домом-музеем Паши Бажова Анатолий Каптур, «без Бажова мы будем жить в мире, где как такового Урала нет. Ведь именно Павел Петрович подчеркнул особенности нашего региона и вывел культурный код уральского человека. Сотрудники нашего музея как раз пытаются разобраться, откуда пошел этот культурный код, и почему сказы Бажова были настолько востребованы в советское время».

И, пожалуй, самая популярная программа музея — это моноспектакль «О сказках и сказочниках». На театрализованной экскурсии сотрудники стараются сделать все, чтобы вы смогли почувствовать себя маленьким Пашей Бажовым и благодаря увлекательным историям оказались в мире заводского сказочного фольклора.

Мы пообщались с главным героем моноспектакля — экскурсоводом Эдуардом Черных, чтобы узнать, в чем заключается особенность его работы и какова концепция необычных экскурсионных программ.

— Эдуард, почему музей не Павла Петровича Бажова, а Паши?

— В Свердловской области очень много музеев посвящены фигуре Бажова. Все они называются «Музей Павла Петровича Бажова», и в них совершенно логично рассказывается о взрослой жизни и творчестве писателя. Мы сознательно назвали это место музеем Паши Бажова, потому что рассказываем о его детстве, в котором еще не было Павла Петровича — был просто маленький мальчик Паша. В нашем музее действительно мало рассказывают о сказах и творчестве Бажова, потому что, живя в этой усадьбе, он еще ничего не писал.

Фото: Борис Ярков

— Как возникла идея проводить экскурсии-моноспектакли, ведь это довольно необычный для музеев формат?

— Все началось с раннего детства, когда я научился читать. Мне нравилась книга с былинами, так я стал знакомиться с культурой и традициями русского народа. Пять лет назад от сказителя Александра Маточкина я впервые услышал о старинах — это то же самое, что и былины, но так их называют на русском севере. Тогда я понял, что это отдельный жанр русского эпоса, который даже можно назвать медитативным, так как старины читаются монотонно и нараспев. Оказывается, традиция рассказывать старины сохранилась в народе до сих пор, поэтому я тоже решил попробовать: собрал программу на полтора часа «О сказках и сказочниках» и начал отыгрывать ее на экскурсиях для наших посетителей.

— Где музей берет костюмы для выступлений?

—Мы подходим к этому серьезно: изучаем фотографии времен XIX века, сделанные на сысертском заводе, смотрим, как люди были одеты от мелких аксессуаров до обуви. Далее подбираем по этим фотографиям образы.

Одежду берем отовсюду: у местных краеведов, из Центра традиционной народной культуры Среднего Урала в Екатеринбурге. Мы за то, чтобы передавать культуру Урала в традиционном виде, поэтому стараемся как можно тщательнее подобрать все элементы костюма и воссоздать истинный образ уральца того времени.

Фото: Борис Ярков

— Насколько часто для посетителей проводятся моноспектакли?

— По статистике, наши театрализованные экскурсии составляют примерно 30 процентов от всех программ. Обязательно проводим моноспектакль в календарные крестьянские праздники, причем в нашей программе много интерактива. Мы показываем гостям игры, которые бытовали в те времена именно в Сысерти, так как придерживаемся того принципа, что в игровой театрализованной форме материал усваивается лучше. И на гармошке сыграем, и частушки споем, и сказку расскажем — все как 150 лет назад. Как музей мы ведем научно-просветительскую работу, изучаем традиции и особенности именно этих мест.

— Эдуард, вы отыграли моноспектакль в рамках экскурсии уже много раз. Нужно ли каждый раз репетировать, вживаться в роль?

— Конечно, предварительно проводится огромная работа, но без элементов импровизации тоже не обойтись. Часть работы происходит отдельно от репетиционного процесса. Например, чтобы играть на гармошке, нужно этому научиться и регулярно практиковаться. Этим я занимаюсь постоянно. А есть работа с текстами, когда я подбираю тему материала к конкретной экскурсии. Это может быть связано с праздниками или группой посетителей, если среди них есть дети. Для ребят и подростков на нашем дворе мы устраиваем игры в духе тех, в которые играли дети XIX века.

Также в этом году мы выиграли второй грант Фонда Владимира Потанина на проект «Бажовский ОГО!род». Это наша попытка поиграть с театральными жанрами: взять классический театр и поместить его в атмосферу усадьбы. Считаем, что в музеях должен быть театр, чтобы полноценно погружать гостя в атмосферу — не только рассказывать, но и показывать ему, как все было. На нашем огороде можно своими руками посадить растение, а потом наблюдать за ним по камерам на нашем сайте в режиме реального времени, приходить к нам и ухаживать за посадками. Это будет ваше растение, ваш маленький вклад. Еще мы с гостями делаем санки, которые потом можно использовать зимой. Можно что-нибудь построгать из дерева или поколоть дрова.

Фото: Борис Ярков

— Какова ваша основная аудитория?

— Аудитория у нас очень широкая. Музей посещают самые разные люди, мы их делим не по возрастам, а по тому, откуда они к нам приезжают. Это могут быть организованные группы, индивидуальные посетители, командировочные туристы. И к каждому гостю нужен свой подход. Кто-то пришел к нам на классическую обзорную экскурсию, чтобы познакомиться с культурой и творчеством Бажова, а кому-то подойдет театрализованная программа.

— Чувствуете ли вы эмоциональную отдачу от людей после экскурсий и интерактивов?

— Безусловно, мы отдачу чувствуем. Взаимообмен энергетикой очень важен как для наших гостей, так и для самих экскурсоводов. В нашем музее нужно брать экскурсию, иначе человек не поймет и не прочувствует все, что мы хотим донести. Здесь бессмысленно просто «походить и уйти», если вы хотите углубиться в историю и атмосферу.

Фото: Борис Ярков

Фото: Борис Ярков

Фото: Борис Ярков

Помимо традиционного моноспектакля в Ночь музеев Дом-музей Паши Бажова пробует новый формат: театральную читку «Сысертские были». Это ролевое костюмированное чтение фрагментов из автобиографических очерков Павла Петровича Бажова. И если первым зрителям новинка придется по душе, сотрудники включат мероприятие и в свою основную программу.

Также читайте гид по Ночи музеев – 2023.

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