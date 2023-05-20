Музей в ночи: как проходит акция «Ночь музеев» в Свердловской области. Фото

В Музее истории Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Свердловской области проходит масштабная акция «Ночь музеев». По традиции с вечера до поздней ночи открыты практически все музейные (и не только) площадки столицы Урала и других территорий. В этом году общая тема проекта — Год педагога и наставника, а региональная тематика посвящена 300-летию Екатеринбурга. «ОГ» рассказывает и показывает, как проходит акция в Екатеринбурге и других городах.

Раньше всех включились в мероприятия Ночи музеев участники автобусных областных туров. Да, как ни парадоксально, они отправились в путь ранним утром, чтобы весь день посвятить музеям, истории и искусству.

Автобусные туры по разным местам области — уже традиция для акции в нашем регионе. И поскольку нынешнюю Ночь музеев посвятили Году педагога и наставника, участниками этих поездок стали школьники — активисты школьных музеев, победители и призеры краеведческих конкурсов и, конечно же, их педагоги-наставники. Маршруты сформировали на основе пожеланий и предпочтений учащихся общеобразовательных школ. В итоге автобусы отправились в Нижнюю Синячиху, Ирбит и Нижний Тагил.

За яркими впечатлениями вместе с путешественниками поехали и корреспонденты «ОГ», выбрав тур по Нижнему Тагилу.

Во время тура участникам презентовали новый «Игровой путеводитель по музеям Свердловской области». Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Ребята посетили Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых», где им представили театрализованную программу «Важная тайна». Затем они отправились в Господский дом, где для них в том числе провели мастер-класс по плетению пояса.

Мастер-класс на Ночи музеев в Нижнем Тагиле. Фото: Павел Ворожцов

Представители отряда «Каравелла» в туре по Нижнему Тагилу. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В Сысерти, в Доме-музее Паши Бажова подготовили программу «Бажовский ОГО!род» — о семейных традициях, культуре, искусстве и бытовых аспектах горнозаводской жизни XIX века. В рамках программы посетители могут приобрести растения для посадки по льготной цене и посадить их на «Бажовском огороде». На фото корреспондент «ОГ» Алена Зырянова высаживает свои растения. Потом можно наблюдать за ними на сайте музея в режиме реального времени, а также приходить/приезжать и ухаживать за посадками.

Так выглядит огород в усадьбе Дома-музея Паши Бажова в Сысерти. Фото: предоставлено Аленой Зыряновой

В Свердловском областном фильмофонде подготовили программу «Свердловский РОК: нажми на Play», в рамках которой организаторы вспомнили историю Свердловского рок-клуба, показали документальный фильм Алексея Балабанова 1986 года. А ночью, под открытым небом, гости фильмофонда смогли насладиться лучшими кадрами архивных выступлений уральских рок-групп: «Урфин Джюс», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Настя» и «Агата Кристи».

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В Музее истории Екатеринбурга самым любопытным мероприятием большой программы стало дефиле двойников выдающихся деятелей мировой культуры и политики, посещавших Свердловск в ХХ веке. Промо этого события сделали в прошлые выходные, когда по городу проехал двойник Фиделя Кастро. Похожи или нет получились образы — судите сами.

Фото: Павел Ворожцов

В гримерке перед шоу двойников. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В самом центре Екатеринбурга на Плотинке открыли Самый маленький музей. Выставочный зал разместился на площади менее половины квадратного метра. В экспозицию вошли более 30 авторских работ в жанре миниатюры: городские пейзажи, достопримечательности и памятные места, миниатюрные копии картин и музейных экспонатов. Самая большая картина — 4х4 см, самая маленькая — 1,5х1,5 см.

Экспонаты Самого маленького музея. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Экскурсия по Водонапорной башне. Фото: Павел Ворожцов

Гостей Ночи музеев очень заинтересовала подшивка старых газетных полос. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Музейный клуб «Дом Агафуровых» в Ночь музеев пригласил свердловчан на только что открывшуюся выставку «Дорогами Командора», посвященную творчеству писателя Владислава Крапивина. Этот проект вошел в число памятных мероприятий в честь 85-летия писателя, которые проводятся в регионе в 2023 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Экспозиция расположилась в шести залах музея, организаторы придерживались концепции, что сама жизнь Владислава Петровича, будто увлекательная книга, с несколькими главами которой и удастся познакомиться посетителям.

Фото: Павел Ворожцов

Великий Кристалл из произведений Владислава Крапивина. Фото: Павел Ворожцов