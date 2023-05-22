В Екатеринбурге мероприятия Ночи музеев посетили более 150 000 человек

Участниками ‎Ночи музеев стали более 150 000 человек. Фото: Павел Ворожцов

По данным организаторов, во всероссийской акции "‎Ночь музеев" приняли участие более 150 000 жителей и гостей Екатеринбурга. В городе работали 140 выставочных пространств, в том числе 15 новых.

Традиционно Ночь музеев стартовала с детской программы. Екатеринбургский театр юного зрителя представил гостям интерактивный мастер-класс, посвященный гримерам и истории грима. В музее школы № 4 для ребят была открыта выставка авторских иллюстраций к произведениям детского писателя Владислава Крапивина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Вечерняя программа началась в 19:00. В Музее истории Екатеринбурга прошли несколько экскурсий, посвященных трем векам становления уральской столицы: от первых заводов до крупного мегаполиса. В Ельцин Центре открылась мультимедийная выставка "Представляя город" о том, как менялся город на протяжении ХХ века, состоящая из архивной хроники. В здании администрации Екатеринбурга прошла экскурсия "Коридоры власти. 300 лет истории Екатеринбурга в одном здании".

Все желающие оставили для потомков послание на площадке внутри Водонапорной башни. Они станут содержимым капсулы времени, которая будет заложена в Историческом сквере 18 ноября 2023 года и вскрыта через 50 лет.

Ночь музеев прошла в Екатеринбурге в 17-й раз. Куратором акции выступает управление культуры администрации города.

Напомним,ранее "Областная газета" писала, что Ночь музеев в Свердловской области пройдет на 235 площадках.

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