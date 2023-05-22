Участниками акции "Ночь музеев — 2023" стали около 300 000 свердловчан

Задача Ночи музеев — знакомить с культурными возможностями всех желающих и открывать двери музеев для новых посетителей. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале мероприятия Ночи музеев посетили 206 000 человек. Около 90 000 присоединились к акции онлайн. Всего в регионе работали 235 площадок.

Многие программы были посвящены 300-летию Екатеринбурга. Общероссийской темой акции стал объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год педагога и наставника. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Были времена, когда площадок были единицы, потом десятки, сегодня сотни. Жители нашего огромного региона приходят на площадки акции, чтобы соприкоснуться с прекрасным, интересным, узнать новое, и затем уже не ночью, а днем возвращаются в музеи снова, приводят с собой друзей, знакомых, детей, внуков", — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

По его словам, в этом и заключается задача Ночи музеев — знакомить с культурными возможностями всех желающих и открывать двери музеев для новых посетителей, объединяя общей идеей единомышленников, семьи и компании.

Отметим, что в рамках онлайн-программы сообщество "Культура Урала" реализовало проект "Музейные истории" в соцсети "ВКонтакте". Блогеры делали прямые включения из свердловских музеев.

Напомним,ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге Музей энергетики Урала "отправит" гостей в XIX век и в тур по энергоблоку.

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