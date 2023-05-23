Увлекательными дорогами Командора

Фото: Павел Ворожцов

Торжественная презентация экспозиции «Дорогами Командора» в Музейном клубе «Дом Агафуровых» состоялась 18 мая – в Международный день музеев. Но для посетителей выставка открылась именно в Ночь музеев. Проект вошел в число памятных мероприятий в честь 85-летия Владислава Крапивина, которые проводятся в регионе в 2023 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

Экспозиция расположилась в шести залах Дома Агафуровых, создатели придерживались концепции, что сама жизнь Владислава Петровича – будто увлекательная книга, с несколькими главами которой и предлагают познакомиться гостям музея.

Дирижабль на «неполный» день рождения

Дирижабль на «неполный» день рождения Первый зал выставки посвящен военному детству Владислава Крапивина в Тюмени. По сути, это воссозданная комната, где тогда жила семья будущего писателя. Данная экспозиция продумана до мельчайших подробностей и наполнена множеством вещей того времени, часть из которых принадлежала Владиславу Петровичу и его родственникам. Тут и швейная машинка, на которой шила белье для военных сестра Крапивина, и старый патефон – им так восхищался маленький Слава, лыжи, санки, учебник арифметики для начальной школы… и даже елочная игрушка «Дирижабль» из фондов Свердловского областного краеведческого музея. Примерно такую подарили Крапивину его брат и сестра на четыре с половиной года. Почему именно на эту «неполную» дату, Владислав Петрович уже не помнил, но свои эмоции о подарке оставил в воспоминаниях, аудиозаписи которых тоже можно услышать на экспозиции. Дополняют все это куклы практически в полный рост, одна из фигур – мальчик в комбинезоне, рубашке, шапке-ушанке. Это, конечно, Владислав Крапивин. Он стоит у окна и ждет, когда же вернется мама.

Это время, где царили голод и холод, маленький Слава все равно запомнил уютным и светлым. Ровно такой получилась и эта комната, из которой и нам не хочется уходить.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Крутите… колесо

Следующий зал – посвящение молодости Владислава Крапивина и началу его журналистско-писательской карьеры. Здесь посетители узнают или вспомнят, как он переехал из Тюмени в Свердловск, о чем и для кого тогда писал. Или как, например, создавалось «Братство Веселого Роджера», ведь название знаменитого отряда «Каравелла» появилось далеко не сразу…

Кстати, к залу, посвященному «Каравелле», нужно пройти через другое, пожалуй, самое атмосферное пространство выставки. Те, кто помнят рассказ писателя «Старый дом», тут же узнают интерьер – почти волшебный чердак. Приглушенный свет, на стенах – карты, а в центре – велосипедное колесо, оно же штурвал. Вам обязательно предложат прокрутить колесо и загадать желание. Вдруг действительно исполнится? Здесь же многочисленные воспоминания писателя о Севастополе, где Владислав Петрович встретил своих морских друзей, на простынях-парусах – цитаты из произведений «Старый дом», «Мальчик со шпагой», «Тень Каравеллы».

Зал, посвященный «Каравелле», самый светлый во всей экспозиции. Главный экспонат – рыбацкая лодка, изготовленная Леонидом Медведем и переданная в дар его внучкой Софьей Водолажской. Тут же устав отряда, форма, барабаны… В качестве интерактива желающим предлагают попробовать связать морские узлы. Для каравельцев – дело шуточное. Для тех, кто к яхтенному делу отношения не имеет, – задачка со звездочкой.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

– В Свердловской области 894 музея, и радует, что в них нет тишины, а есть звонкий ритм барабанов, яркие эмоции детей и взрослых. Невозможно переоценить вклад Владислава Петровича Крапивина в развитие культуры не только Свердловской области, но и всей страны, и эта выставка еще раз подтверждает величие и мощь этой звонкой красивой фамилии, – отметил на открытии выставки заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

Великий Кристалл из произведений Владислава Крапивина. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В Ночь музеев среди посетителей выставки «Дорогами Командора» каравельцев (прошлых лет и нынешних), конечно, большинство. Для них это ностальгия, возвращение в детство, любимые цитаты, да, в общем, огромная часть жизни.

– Мне кажется, расположение выставки, близость с основным штабом «Каравеллы» на улице Февральской Революции, 11 ко многому обязывает. Ребята узнают про «Каравеллу», приходя сюда, немало людей узнают про музеи Свердловской области через наши публикации, потому что дружба помогает делать настоящие чудеса, – отметила командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

Работать выставка будет до конца года. В ее рамках планируются интерактивные экскурсии, мастер-классы по литературному и изобразительному творчеству, встречи с писателями, кинопоказы. А значит, возможность пройтись увлекательными дорогами Командора будет у каждого.