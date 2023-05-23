Александр Емельянов: «Эффектно? Мы на это рассчитывали»

Фото предоставлено Свердловским областным краеведческим музеем

Одним из наиболее ярких моментов нынешний «Ночи музеев» стал костюмированный флешмоб участников Военно-исторического клуба «Горный щит» и сотрудников Свердловского областного краеведческого музея во главе с директором Александром Емельяновым. Они встречали тех, кто во время акции выбрал для посещения Музей истории археологии, в форме офицеров петровской эпохи.

– Александр Вячеславович, мимо музея, куда приглашает лично директор, сложно пройти. Тем более если он так эффектно выглядит…

– Мы на это, безусловно, рассчитывали (улыбается). В этой нашей костюмированной акции, помимо меня, участие приняли еще два сотрудника нашего музея, а также друзья из Военно-исторического клуба «Горный щит». Мы переоделись в форму петровской армии – Лейб-гвардии Преображенского полка – самого любимого полка Петра Первого. Наше выступление мы, конечно же, приурочили к 300-летию Екатеринбурга, ведь наш город был основан в правление Петра. Мы хотели показать, как выглядели воины петровской эпохи, как выглядели строители Екатеринбурга. В этом же костюме я появился и на официальном открытии «Ночи музеев», чтобы поприветствовать всех гостей акции.

– Мы знаем, что вы далеко не первый раз устраиваете такие костюмированные представления…

– Да, стараемся каждый год где-то что-то такое показать. Когда я работал в Верхней Пышме (Александр Емельянов возглавлял Музей военной техники УГМК. – Прим. «ОГ»), мы постоянно такие акции проводили, сейчас продолжаем. Думаю, что на праздновании 300-летия Екатеринбурга тоже отметимся.

– Где берете костюмы?

– Из собрания исторического клуба Российского военно-исторического общества. У нас там много мундиров – и на петровское время, и на 1812 год, Первую мировую войну и Великую Отечественную. В зависимости от мероприятия и формата выбираем один из этих комплектов формы.

– С продвижением во время «Ночи музеев» вы справились на пятерку с плюсом. Наверное, это отразилось и на посещаемости. Сколько человек пришло к вам во время акции?

– Пока цифры предварительные, но уже точно можно сказать, что у нас было больше 12 тысяч гостей. Речь идет о всех наших филиалах (в Екатеринбурге и области это 18 музеев. – Прим. «ОГ»). Это в два с лишним раза больше, чем в предыдущем году. Там было где-то 5 800 человек.

– В прошлом году и погода была очень некомфортная…

– Да, погода подвела, а еще какие-то остатки ковида не давали нормально развернуться. В этом году уже было полноценное мероприятие. И очень приятно, что столько человек пришло на наши мероприятия. И в Екатеринбурге, и во всех филиалах по области.

– Сейчас уже кажется, что «Ночь музеев» была с нами всегда. Но до сих пор остаются те, кто неоднозначно относятся к проекту, – мол, ходить в музеи нужно неспешно, изучать экспонаты внимательно. А во время проведения «Ночи» много сумбурности…

– Я думаю, что это акция все-таки очень полезная. Даже если и есть какая-то суетность. Это прекрасный повод привлечь внимание к нашим музеям, к нашим коллекциям. И у людей, которые, может быть, первый раз пришли на «Ночь музеев», будет очень хороший повод потом вернуться. Опыт показывает, что это работает. Гости приходят и второй, и третий раз. В разные наши филиалы и на разные выставки. В обычные дни, пусть даже и выходные, многие заняты своими делами, кто-то за городом отдыхает, а тут они узнают, что оказывается у них под боком есть такие сокровища. И сюда надо обязательно приходить, притом регулярно.

– На этой «Ночи музеев» какие ваши выставки пользовались особым успехом?

– В первую очередь это экспозиции «Театр Надежды Ламановой» и «Господа уездного города». На них идут и в обычные дни, но в «Ночь музеев» все равно многие с удивлением отмечали, что у нас есть такие любопытные проекты. Интересно, что на открытии присутствовала еще и большая группа китайских студентов. Они шли мимо, увидели, что что-то необычное такое проходит – зашли и остались. То есть фактически акция получилась международной.

– Вы прекрасно подготовились к 300-летию Екатеринбурга (это была тема региональной «Ночи музеев»), но заявлялась еще и федеральная тематика – Год педагога и наставника. Как считаете, не скучновата ли тема для посетителей «Ночи музеев», и что самого яркого в данном контексте прошло в ваших учреждениях?

– Тема может быть скучной или нет в зависимости от того, как ее подать. Если грамотно подготовить и хорошо рассказать, можно любую тему интересно развернуть. Тем более практически все великие художники и писатели, музейщики, другие деятели культуры – так или иначе были педагогами и наставниками. Потому что у них есть продолжатели, ученики. Ничего скучного в этом нет. Наоборот. У нас в «Доме Поклевских-Козелл» сейчас, к примеру, идет выставка, посвященная Александру Утину – очень интересному уральскому художнику, который преподавал и в театре работал. Рекомендую.