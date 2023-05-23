Подносы и ребусы: рассказываем об автобусном туре «Ночи музеев»

Фото: Павел Ворожцов

Как мы помним из братьев Стругацких, понедельник начинается в субботу. А Ночь музеев для избранных стартовала в 8 утра. Избранные – это те, кто выбрал для себя один из трех автобусных маршрутов по области. И поскольку нынешнюю акцию посвятили Году педагога и наставника, участниками этих поездок могли стать школьники – активисты школьных музеев, победители и призеры краеведческих конкурсов и, конечно же, их педагоги-наставники. За яркими впечатлениями вместе с путешественниками отправились и корреспонденты «ОГ», выбрав тур в Нижний Тагил.

Ребята, отправившиеся в музеи области на трех автобусах — не просто туристы и экскурсанты, они испытатели. Им и их педагогам доверили первыми протестировать Игровой путеводитель, разгадать ребусы и головоломки, чтобы потом отчитаться перед авторами путеводителя: что оказалось непонятным, что – слишком простым, а где-то, может, обнаружились некорректные задания (в Нижнем Тагиле таких, кстати, не обнаружили).

– В Свердловской области более 600 школьных музеев. И для презентационного тура Игрового путеводителя мы собрали активистов школьных музеев и победителей конкурсов, которые проводит Свердловский областной краеведческий музей. Юные краеведы отправились по трем маршрутам – Нижний Тагил, Ирбит, Нижняя Синячиха. В основном это 5–8-е классы, – рассказывает «ОГ» Галина Шубина, ведущий научный сотрудник Центра инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея. – Над путеводителем работали наши специалисты, а также представители других музеев. В итоге в проекте использованы новейшие технологии – дети могут отсканировать QR-код, наклеенный на путеводитель, и в музее тоже сканировать QR-коды, так мы будем понимать, сколько ребят побывало в музее.

Фото: Павел Ворожцов

Этот новый Игровой путеводитель юные путешественники внимательно изучали по дороге в Нижний Тагил. В автобусе собрались учащиеся школ Екатеринбурга, ребята из отряда «Каравелла», а уже на нижнетагильском вокзале к нам присоединились школьники из Нижней Туры.

Фото: Павел Ворожцов

У многих до сих пор в сознании слово «музей» ассоциируется со скукой – экскурсовод с указкой ведет посетителей от витрины к витрине, нудно повторяя надоевший текст. А в Музее истории подносного промысла «Дом Худояровых» – нашей первой точке в экскурсионной программе – всё оказалось совсем не так. Только дети расселись, как в горницу вбежала хозяюшка, поприветствовала их, посетовала, что батюшка и братцы уехали на ярмарку, но уж она дорогих гостей постарается принять как следует… И тут появляется хитромудрый немец Шулер («Это фамилия такая, не подумайте ничего плохого!») и начинает выведывать у простодушной уральской девицы секрет лака, которым Худояровы покрывают свои уникальные подносы. Ребята с удовольствием вовлекаются в представление («Может, немец чего не так поймет, так вы свидетели, что я правильно говорила») – узнают разницу между коваными, клепаными и штампованными подносами, вникают в тонкости изготовления вороненой стали, а когда дело доходит до секрета Худояровых, с хохотом провожают незадачливого немца, который не смог его выведать (заграничные деньги, замечает умная хозяюшка, пойдут на благотворительность).

Фото: Павел Ворожцов

А ведь в доме Худояровых еще и второй этаж есть. Мальчишки и девчонки наперегонки, вооружившись путеводителями, начинают разгадывать загадки. Иногда это очень непросто. Но есть сотрудники музея, которые помогут и посчитать, и найти слона, и догадаться, какой известный писатель написал про «хрустальный лак» — Бажов, Мамин-Сибиряк, Решетников или Крапивин (так, в поисковик не лезем, чешем в затылке, вспоминаем, отвечаем правильно, как дети).

Сотрудники музея радовались: квалифицированные, продвинутые посетители, отличные вопросы задают и внимательно слушают.

Самым неожиданным и радостным для ребят стал мастер-класс по плетению. Многим не хватило получаса, пошли просить еще ниточек. Получили. Весь автобус загудел, побежали десятки испытателей за ниточками. Взрослые на обратном пути из Нижнего Тагила дремали, а испытатели увлеченно что-то плели, предвкушая, как обрадуют родителей. Я тоже попытался. Ничего не получилось. Это же особенные ребята, им все по плечу…

Фото: Павел Ворожцов

В Ночь музеев больше, чем в один музей области, выбраться нереально. Но путеводители у ребят остались, и кто им помешает в другой выходной самостоятельно отправиться с этой книжкой по другому направлению? А это, кстати, только первый выпуск, таких интерактивных путеводителей будет еще несколько.

Да и музеи работают не только в специфическую Ночь, а круглый год. Можете школой, классом, семьей махнуть в выходной в Нижний Тагил. Гарантирую – день пролетит незаметно, узнаете очень много не только о городе, но и о России.

Фото: Павел Ворожцов

Мнение Татьяна ТОЛМАЧЁВА, Екатеринбург, Горный Щит, школа № 142: – Впечатлений после тура очень много, в том числе от игрового путеводителя. Думаю, что в течение недели мы обязательно поделимся нашими мыслями с разработчикам проекта. А пока скажу, что у меня только одно замечание – сами путеводители детям надо раздавать чуть позже. Наши ребята сразу взялись выполнять задания и явно пропустили мимо ушей многое из того, что им рассказывали. Поэтому на будущее я бы посоветовала экскурсию не наслаивать на работу с замечательным путеводителем. Ну и коллегам рекомендовала бы планировать в Нижнем Тагиле посещение сразу нескольких музеев. Дорога дальняя, и если уж мы везем детей, хотелось бы побывать в нескольких местах и провести в городе весь день.