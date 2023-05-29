Спасенное искусство

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) открылась масштабная экспозиция «Спасенные боги». Проект приурочен к празднованию 300-летних юбилеев основания Перми и Екатеринбурга и проводится в рамках обмена между Пермской художественной галереей и Екатеринбургским музеем ИЗО.

К нам – деревянную скульптуру. В Пермь – литье из чугуна

На сегодняшний день именно в Перми находится крупнейшее собрание деревянной православной скульптуры в России. В столицу Урала привезли более 80 предметов конца XVII – начала XX века из церквей Пермского Прикамья.

– Это знаковый проект для нашего региона. Пермь и Екатеринбург одновременно отмечают 300-летие. И около года назад мы договорились об обмене имиджевыми коллекциями, – отметил директор ЕМИИ Никита Корытин. – К нам приехала деревянная скульптура из Перми, а мы в сентябре отправим туда художественное литье из чугуна. Конечно, мы не могли воспроизвести экспозицию Пермской галереи в таком же масштабе – эмоциональном и эстетическом, но мы постарались акцентировать внимание на труде хранителей и реставраторов. Для нас это важная история, поэтому проект и назван «Спасенные боги».

Формирование собрания в Пермской художественной галерее связано с именем Николая Серебренникова. Он начал работу в 1923 году с участия в экспедиции по сбору древнерусских памятников из закрывающихся церквей Пермской области. За 1923–1926 годы исследователь организовал шесть экспедиций, обогативших собрание галереи иконами, золотным шитьем и, конечно, деревянной скульптурой. За три года Серебренниковым была сформирована основа пермского собрания деревянной скульптуры – 396 предметов.

– Это религиозное христианское искусство – резные образы Христа, Бога-отца, святых, ангелов, которые на протяжении нескольких столетий бытовали в храмах и часовнях Пермского края, – рассказывает Ксения Зубакина, хранитель коллекции деревянной скульптуры Пермской галереи. – Храмовая скульп­тура также бытовала на русском Севере, на западных территориях, в центральных областях, но среди всех музейных собраний в стране у нас действительно самая большая коллекция. Она насчитывает 500 экспонатов. И в ходе экспедиций эти предметы уже показывалась публике. То есть почти сто лет (с 1924 года) собрание находится в постоянной экспозиции. В Екатеринбург мы привезли 83 экспоната, и за последнее десятилетие это самая крупная выездная выставка Пермской деревянной скульптуры.

Защитили Луначарский и Грабарь

Удивительно и то, что Николай Серебренников собирал коллекцию в то время, когда власть уже крайне негативно относилась ко всему, что связано с религией. Но хранителю повезло заручиться поддержкой двух знаковых людей. Первый – нарком просвещения Анатолий Луначарский, который приезжал в Пермь, видел экспозицию и написал хвалебную статью «Святые боги». Это название, кстати, и ушло в народ. Второй человек – Игорь Грабарь, основатель реставрационного дела в стране, большой авторитет в искусствоведческой среде. Грабарь даже отправился в одну из экспедиций вместе с Серебренниковым в 1925 го­­ду, был его наставником, помогал издать книгу. И всячески способствовал продвижению и пополнению коллекции.

Кураторы постарались представить все самые распространенные сюжеты и образы, которые характерны для деревянной храмовой скульптуры. К примеру, во втором зале можно увидеть несколько вариантов образов распятий – из 500 единиц пермской коллекции этому сюжету посвящена пятая часть. Олицетворением церкви земной стали четыре фигуры святителя Николая Чудотворца, две из них являются самыми древними предметами в привезенном собрании, они относятся к концу XVII века.

Поскольку деревянная храмовая скульптура была распространена по всей стране, мы не могли не спросить, как с этим искусством обстояли дела на территории нашей области.

– Похожие вещи бытовали и в Горнозаводском регионе. В том числе резные деревянные иконы – наподобие того, как выполнен образ Николая Чудотворца на нашей выставке, – поясняет Алина Хионина, старший научный сотрудник сектора русского искусства ЕМИИ. – И тут мы возвращаемся к роли хранителя потому что на нашей территории эти скульптуры, увы, не сохранились.

И это еще один знаковый момент для свердловчан, которые придут на выставку.