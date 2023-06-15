К 300-летию Екатеринбурга откроется выставка архивных документов и фотографий

Выставка познакомит гостей с историей переселения на Урал разных народов. Фото: пресс-служба Центра традиционной народной культуры Среднего Урала

В Центре традиционной народной культуры Среднего Урала 22 июня в 14:00 откроется выставка архивных документов, фотографий и этнографических предметов "Я/Мы с Урала". Экспозиция собрана к 300-летию основания Екатеринбурга.

Организаторы выставки через судьбы людей, для которых Урал стал постоянным местом проживания, представили сплав различных народных традиций, обычаев и влияние на них государственных внутриполитических процессов, обозначили контуры уральского характера. Об этом сообщает пресс-служба Центра традиционной народной культуры Среднего Урала.

Выставка познакомит гостей с историей переселения на Урал в XVIII–XX веках манси, хантов, башкир, удмуртов, коми, татар, а также старообрядцев, купечества, иностранных специалистов, столыпинских переселенцев, беженцев различных войн, военнопленных, раскулаченных, революционеров и политических эмигрантов.

Вход на открытие выставки свободный. В 14:00 для гостей пройдет авторская экскурсия от специалистов Государственного архива административных органов Свердловской области.

Проект организован Управлением архивами Свердловской области, Государственным архивом административных органов Свердловской области, Центром традиционной народной культуры Среднего Урала при участии частных коллекционеров.

Ранее "Областная газета" писала, что в честь 300-летия Екатеринбурга состоится чемпионат по бильярду.

Еще по теме:

Екатеринбуржцам предложили создать "капсулу времени" с письмами про метро будущего

Игрой на фортепиано в режиме нон-стоп отметят юбилей Екатеринбурга

Специально к 300-летию Екатеринбурга и Перми создан спектакль об уральской жизни

В Екатеринбурге устроят благотворительный Праздник Белого цветка