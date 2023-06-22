Фото: Галина Соловьёва

Одним из символов Великой Отечественной войны по праву является диктор советского радио Юрий ЛЕВИТАН, а точнее – его уникальный голос, который безошибочно узнают уже многие поколения. Левитан за годы войны зачитал на радио около двух тысяч сводок Совинформбюро и сообщил советскому народу о капитуляции Германии. Но когда диктор начинал сводку словами: «Говорит Москва!», считанное количество человек знало о том, что на самом деле он говорит из Свердловска.

Музей «Свердловск: говорит Москва!» – филиал Уральского государственного военно-исторического музея. Он открылся в 2020 году к 75-летию Победы в бывшем доходном доме купца Первушина в центре Екатеринбурга (ул. 8 Марта, 28). Место, естественно, выбрано не случайно. Считается, что именно в доме на пересечении улиц 8 Марта и Радищева находилась студия, в которой записывались сводки Сов­информбюро. Экспозиция музея рассказывает о деятельности Всесоюзного комитета радиовещания и о работе диктора Всесоюзного радио, главного голоса Победы – Юрия Левитана – в военном Свердловске в период с осени 1941 по весну 1943 года.

Экспонаты приобретались у коллекционеров, на аукционах. Документальные, фото- и видеоматериалы были переданы Центральным государственным архивом, Центром документации общественных организаций Свердловской области, Свердловским областным фильмофондом. Экспонатами, связанными с именем Юрия Левитана, поделился Владимиро-Суздальский музей-заповедник (Левитан родился во Владимире, и именно там хранится весь его архив).

Выставка построена на мультимедийных технологиях – здесь и радиусная стена, на которой демонстрируются кадры кинохроники с голосом Юрия Левитана, интерактивный стол с картой военных действий, где можно узнать подробную информацию по различным сражениям Великой Отечественной войны, и главное – стекло переменной прозрачности: за экраном, транслирующим кадры хроники, вдруг появляется реконструированная радиостудия Левитана.

– Три года назад, когда мы открывались, конечно, переживали, что рядом, например, находится большой музей – «Россия – моя история». Но оказалось, что даже на фоне исторического парка мы не потерялись, – рассказывает «ОГ» Андрей Типер, директор Музея военной истории «Свердловск: Говорит Москва!». – Считаю, дело в грамотно составленной экскурсионной программе. Условно говоря, без экскурсовода вы сможете осмотреть нашу выставку даже за 3 минуты, если бегло. А с экскурсоводом и 40 минут может оказаться мало, хотя экспозиция совсем небольшая. Более того, мы заметили, что некоторые ходят по несколько раз – на разных гидов. Туристы к нам тоже часто захаживают: систематически приезжают группы как из области, так и из других регионов, буквально на днях были ребята из подмосковного Ступино. А памятные даты – особые дни, поэтому сегодня мы ждем много гостей, включая и школьников, и взрослую аудиторию.

Музей открыт со вторника по воскресенье. Его можно посетить по Пушкинской карте.