Архивы раскрыли судьбы

Сплав народных традиций, обычаев и влияние на них внутриполитических процессов обозначили контуры «уральского характера», особенности которого организаторы выставки представили через судьбы людей. Фото: Павел Ворожцов

«Я/Мы с Урала» – так называется выставка архивных документов, фотографий и этнографических предметов, открывшаяся в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала (ул. Чапаева, 10). Выставочный проект организован Управлением архивами Свердловской области, Государственным архивом административных органов Свердловской области, Центром традиционной народной культуры Среднего Урала при участии частных коллекционеров.​

Выставка знакомит с историей переселения народов России на Урал с XVIII по ХХ век. И не сказать, чтобы эта миграция была очень уж радостной. На Урал бежали староверы (вот вам и знаменитая Невьянская икона), шли в кандалах каторжники, ехали в столыпинских вагонах те, кого поманила аграрная реформа (в средней полосе России свободной земли нет, а на Урале – бери сколько хочешь!), и пленные Первой мировой войны, и раскулаченные в коллективизацию, и эвакуированные во время Великой Отечественной.

Первую экскурсию по выставке провел главный археограф государственного архива административных органов Свердловской области Иван Клюс. Указы, приказы, распоряжения, декреты, протоколы. И – личные письма обычных людей, семейные фото. За каждым документом – судьбы, кровь, страдания. Одна Гражданская война чего стоит. Как там у поэта: «А по полям-то все косточки русские…»

Приходите на выставку не второпях. Почитайте. Всмотритесь в эти лица. Поклонитесь их памяти. Без них не было бы нас.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов