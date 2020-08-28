Зал в 3,5 тысячи зрителей встал и аплодировал до конца песни

Рассказываем о любимом композиторе-земляке Евгении Родыгине (16 февраля 1925, Чусовой, Пермская область — 19 июля 2020, Екатеринбург). О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз и по разным поводам. И уж вроде всё известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.
- Иван ПЕРМЯКОВ, народный артист России, лауреат премии губернатора Свердловской области, солист Уральского народного хора:
– Впервые мы встретились с Евгением Павловичем летом 1962 года. Только только родилась «Песня о Свердловске». Надо бы записать, а все артисты в отпусках, отдыхают. И он пригласил на бэквокал припева «Пускай над перекрёстками…» меня – а я, как говорится, только вступил ногой в Уральский хор… В общем, начал с подпевки Родыгину.
Но уже в 1967м, подыскивая солистов для своих авторских концертов, он предлагает и мне: «Иван, хочу пригласить тебя…». О чём речь?! Прихожу на репетицию, и он сразу даёт мне пять своих песен – «Уралочка», «Едут новосёлы», Белым снегом», а они уж у меня все на слуху…
И пошло поехало. Не счесть, сколько раз выступали мы вместе. Я пою, а Евгений Павлович – на баяне. И дуэтом мы с ним много пели: он подпевал вторым голосом. Родыгин – мне(!), подпевал(!!). С ума сойти, как начнёшь вспоминать! А вспоминается многое. Те же Поезда искусств, например, популярные в советские годы. Пять вагонов, «грузятся» в них симфонический оркестр, Уральский хор, Бернес, Магомаев – и месяца на полтора по области. Мне, полагаю, повезло больше, чем другим. В этих поездках нас с Родыгиным всегда селили вместе в двухместном номере. Сколько было «на ночь» разговоров о музыке, о песне. Но самое незабываемое – возможность наблюдать, как рождается песня. Помню, прилёг – а Евгений Павлович: «Нука, Иван, послушай» и заиграл «Звёздочка тучку задела…». Да не просто готовую мелодию выводит, а прислушивается к ней, на ходу подбирая перебирая ноты. Какое же это чудо – наблюдать, как из множества вариантов выбирается лучшее, единственное. Что с первого раза западёт потом в душу слушателей.
А так случалось с большинством песен Родыгина. Более полувека мы сотрудничали с ним, у меня и альбом записан с его песнями. И я понимаю: популярность мелодий Родыгина – в редком чувстве народности композитора. Слушайте, чтоб так передать дух целинников, порыв народа осваивать новые земли – это какой же слух надо иметь, какой точный камертон в душе! Родыгин с этим жил. Он вписался в эпоху.
«Уральскую рябинушку» я пел в Чехии, Китае, Болгарии, Японии… На гастролях принято исполнять лучшую песню на языке принимающей страны. Нет, «Рябинушку» всегда пел в оригинале, сохраняя созвучие родыгинской мелодии и мелодики русского слова. Самым же запоминающимся из сотен концертов стал тот, что был в Казахстане, Целинограде. Когда во Дворце целинников Уральский хор запел «Ой ты, зима морозная…», зал в 3,5 тысячи зрителей встал и аплодировал до конца песни. Разве такое забудешь?
Сюжет
2020 Год Родыгина: музыкальные истории
Рассказываем о любимом композиторе-земляке Евгении Родыгине (16 февраля 1925, Чусовой, Пермская область — 19 июля 2020, Екатеринбург).