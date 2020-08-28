Зал в 3,5 тысячи зрителей встал и аплодировал до конца песни

Ивана Пермякова заприметили в Уральском хоре с частушками, умением подать их с изюминкой. Так же, с изюминкой, он неизменно преподносил позднее и песни Родыгина. Фото из личного архива Ивана Пермякова

Рассказываем о любимом композиторе-земляке Евгении Родыгине (16 февраля 1925, Чусовой, Пермская область — 19 июля 2020, Екатеринбург). О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз и по разным поводам. И уж вроде всё известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Иван ПЕРМЯКОВ, народный артист России, лауреат премии губернатора Свердловской области, солист Уральского народного хора:

– Впервые мы встретились с Евгением Павловичем летом 1962 года. Только ­только родилась «Песня о Свердловске». Надо бы записать, а все артисты в отпусках, отдыхают. И он пригласил на бэквокал припева «Пускай над перекрёстками…» меня – а я, как говорится, только вступил ногой в Уральский хор… В общем, начал с подпевки Родыгину.

Но уже в 1967­м, подыскивая солистов для своих авторских концертов, он предлагает и мне: «Иван, хочу пригласить тебя…». О чём речь?! Прихожу на репетицию, и он сразу даёт мне пять своих песен – «Уралочка», «Едут новосёлы», Белым снегом», а они уж у меня все на слуху…

И пошло­ поехало. Не счесть, сколько раз выступали мы вместе. Я пою, а Евгений Павлович – на баяне. И дуэтом мы с ним много пели: он подпевал вторым голосом. Родыгин – мне(!), подпевал(!!). С ума сойти, как начнёшь вспоминать! А вспоминается многое. Те же Поезда искусств, например, популярные в советские годы. Пять вагонов, «грузятся» в них симфонический оркестр, Уральский хор, Бернес, Магомаев – и месяца на полтора по области. Мне, полагаю, повезло больше, чем другим. В этих поездках нас с Родыгиным всегда селили вместе в двухместном номере. Сколько было «на ночь» разговоров о музыке, о песне. Но самое незабываемое – возможность наблюдать, как рождается песня. Помню, прилёг – а Евгений Павлович: «Ну­ка, Иван, послушай» и заиграл «Звёздочка тучку задела…». Да не просто готовую мелодию выводит, а прислушивается к ней, на ходу подбирая­ перебирая ноты. Какое же это чудо – наблюдать, как из множества вариантов выбирается лучшее, единственное. Что с первого раза западёт потом в душу слушателей.

А так случалось с большинством песен Родыгина. Более полувека мы сотрудничали с ним, у меня и альбом записан с его песнями. И я понимаю: популярность мелодий Родыгина – в редком чувстве народности композитора. Слушайте, чтоб так передать дух целинников, порыв народа осваивать новые земли – это какой же слух надо иметь, какой точный камертон в душе! Родыгин с этим жил. Он вписался в эпоху.

«Уральскую рябинушку» я пел в Чехии, Китае, Болгарии, Японии… На гастролях принято исполнять лучшую песню на языке принимающей страны. Нет, «Рябинушку» всегда пел в оригинале, сохраняя созвучие родыгинской мелодии и мелодики русского слова. Самым же запоминающимся из сотен концертов стал тот, что был в Казахстане, Целинограде. Когда во Дворце целинников Уральский хор запел «Ой ты, зима морозная…», зал в 3,5 тысячи зрителей встал и аплодировал до конца песни. Разве такое забудешь?