«Стенограффия-2020»: городской маршрут и концептуальные объекты

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге завершился традиционный, одиннадцатый по счёту, фестиваль уличного искусства «Стенограффия». 14 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Воронежа и Екатеринбурга в течение десяти дней готовили свои арт-объекты.

Цифровизация «Стенограффии»

Наверное, этот год запомнится организаторам фестиваля. Весной стало известно, что «Стенограффия» осталась без финансовой поддержки со стороны администрации Екатеринбурга и была под угрозой срыва. Однако областные власти вмешались в ситуацию и помогли провести фестиваль. Конечно, сказалась на проведении мероприятия и ситуация с распространением коронавируса. Из-за закрытых границ в Екатеринбург не смогли прилететь иностранные художники, поэтому в этом году в фестивале принимали участие лишь российские мастера уличного искусства.

Надо сказать, что организаторы «Стенограффии» в этом году плотно сотрудничали с «Яндекс.Картами», сделав новый проект. 29 самых известных и памятных работ фестиваля за все годы его существования были объединены в один маршрут, протяжённость которого составляет примерно девять километров: организаторы уверяют, что пройти его можно примерно за 2–2,5 часа. Этот маршрут доступен в «Яндекс.Картах» по поиску названия фестиваля, а также все его объекты будут соединены фиолетовой (правда на деле она розовая) пунктирной линией на улицах Екатеринбурга по аналогии с уже существующими красной и синей линиями. При этом в «Яндекс.Картах» также появились все объекты фестиваля с точными адресами и кратким описанием.

На любой вкус и цвет

Одиннадцатый фестиваль «Стенограффия» получился довольно разнообразным. Арт-объекты появлялись на стенах зданий, на бетонных блоках, на трансформаторных будках и даже на крышах.

Начался фестиваль с работы на улице Мамина-Сибиряка, где в прошлом году у представителей «Стенограффии» возник конфликт с членами другого фестиваля уличного искусства – «Карт бланш». В этом году на том же самом месте появилось послание: «Эта надпись сделана с любовью» (в прошлом году представители двух фестивалей спорили о легальности уличного искусства и подпись была другой: «Эта надпись сделана легально»).

Здание музыкальной школы №12 участники «Стенограффии» используют уже во второй раз. В 2012 году екатеринбургская художница Джулиана изобразила в арке дома кошку породы сфинкс. Этот объект, кстати, до сих пор сохранился в хорошем состоянии. В этом году рядом с кошкой появилась новая работа. Тина Прохорова из Санкт-Петербурга изобразила в довольно необычном стиле саксофониста, контрабасиста и барабанщика. Сначала довольно трудно понять, что изображено на стене дома. Нужно вглядываться.

– Проект называется «Take Five» по одноимённой композиции оркестра Дейва Брубека 1959 года. Его название можно перевести как «передохни», «держи пять». Также это пасхалка, в которой обыгрывается используемый в композиции музыкальный размер 5/4 — классика, которая загадочно никак не может устареть. Я выбрала этот трек, потому что он сопровождает меня очень много лет и вдохновляет каждый раз как впервые. Как выглядит звук, как звучат предметы — вот что мне интересно. Здорово, что получилось нарисовать не отдельно стоящего музыканта, а оркестр, целую группу, законченную композицию, – приводит слова Тины Прохоровой пресс-служба фестиваля.

Были в рамках фестиваля и простые, но концептуальные объекты. Так, например, команда SPEKTR представила свою работу «Гордый фонарь» на пешеходной дорожке возле ККТ «Космос». Команда вместе с представителями коммунальных служб выпрямила один из фонарей, верхушка которого изначально была загнута.

– Художники вместе с сотрудниками МБУ «Горсвет» выпрямили металлическую конструкцию, и это действие послужило символом смелости и стойкости человека, – отмечают организаторы фестиваля.

Также стоит отметить повторное появление «Красного человечка» Андрея Люблинского. Его объект уже был представлен в прошлом году, тогда он располагался на Плотинке. Однако в этом году он нашёл свой дом: «Красного человечка» поместили на крышу ТЮЗа.

– Этот человечек был сделан исключительно для Екатеринбурга. Объект обязательно должен взаимодействовать с углом 90 градусов, а в архитектуре ТЮЗа как раз много таких углов, поэтому место хорошо подходит для моего объекта, – отметил Андрей Люблинский.

Фигура изображает универсального персонажа без лица, имени и пола. По задумке автора, «Красный человечек» может одновременно обозначать никого и каждого из нас. Интересно, что объект побывал в Нью-Йорке, Стамбуле, Лос-Анджелесе, Париже, но свой дом нашёл в Екатеринбурге.

В этом году новые объекты «Стенограффии» появились в Орджоникидзевском районе (и на Уралмаше, и на Эльмаше), на ВИЗе – в общем, география обширная. Ну, и нельзя не отметить продолжение работ в рубрике «Ночная галерея» – художники раскрашивают городские киоски в ночное время, когда ставни закрыты. В этом году появилось ещё несколько подобных объектов, а всего в городе уже более десяти подобных киосков.

Ещё хотелось бы отметить, что Свердловская киностудия приглашает художников для совместной реализации арт-проекта – росписи фасада здания киностудии портретами героев – великих актеров из фильмов, снятых здесь. Но, конечно, странно, что киностудия спохватилась, когда «Стенограффия» уже подошла к концу: думается, что организаторы фестиваля с удовольствием бы посотрудничали с киностудией. Но, увы, не в этом году.

В маршрут организаторов "Стенограффии" вошли как новые, так и старые объекты фестиваля: например, работа художников из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода "Стрелы". Фото: Алексей Кунилов

"Легальная стенка", организованная "Стенограффией" в 2015 году, периодически меняет свой облик. Сейчас она выглядит вот так. Фото: Алексей Кунилов

Фото: Павел Ворожцов

Одна из самых ярких работ "Стенограффии" этого года - "Take five" Тины Прохоровой. Фото: Павел Ворожцов

Объект "Красный человечек" теперь будет располагаться на крыше ТЮЗа. Фото: Пресс-служба «Стенограффии»

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