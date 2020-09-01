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Культура / Музыка
1 сентября 2020, 18:39

Евгений Куйвашев объявил дату проведения Ночи музыки-2020

Выступление Little Big на Ural Music Night

В 2020 году Ночь музыки планируют провести 18 сентября. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в 2020 году Ночь музыки пройдёт 18 сентября. Рядом с концертными площадкам планируют разместить палатки, где все желающие смогут поставить прививки от гриппа.

"Я очень люблю и поддерживаю это мероприятие, и поэтому как только эпидобстановка позволила проводить концерты, мы сразу же вернулись к обсуждению организации Ночи музыки. Сегодня мы окончательно договорились о ее проведении с директором фестиваля Евгением Горенбургом", - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Глава региона подчеркнул, что на всех площадках, где будут выступать артисты, установят санитайзеры для обработки рук, а также будут контролировать соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Кроме того, сейчас власти обсуждают возможность совмещения Ночи музыки с вакцинацией от гриппа.

Напоследок, Евгений Куйвашев добавил, что если к 14 сентября произойдёт рост заболеваемости коронавирусом, массовые мероприятия вновь могут быть отменены.

Областная газета Свердловской области

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