Стало известно, кто выступит на Ночи музыки-2020 в Екатеринбурге

"Ёлка" совместно с оркестром B-A-C-H она завершит фестиваль песней "Солнце взойдёт".Фото: Павел Ворожцов

Уральская ночь музыки перенесена на 18 сентября. Организаторы рассказали, кто выступит перед екатеринбуржцами.

В гала-концерте и акции "Светает" поучаствует "Ёлка". Совместно с оркестром B-A-C-H она завершит фестиваль песней "Солнце взойдёт". Ещё в начале года планировалась, что певица станет хедлайнером фестиваля.

Напомним, что ранее, в 2016 году, певица Ёлка становилась хедлайнером выпускного УрФУ. Её концерт проходил в МВЦ "Екатеринбург-Экспо".

Известно, что в столице Урала также выступит группа "Хлеб", основанная видеоблогерами. "Во всю готовимся к Ночи музыки, это наше первое выступление на Урале после самоизоляции. Ради этого мы решили воссоединить наше трио. Очень ждём встречи с нашими слушателями, особенно из Екатеринбурга, поскольку здесь нас всегда встречают очень круто!", - заявили исполнители.

На джаз-фанк площадке ждут группу из Санкт-Петербурга Junkyard Storytellaz, которая собрала самую большую аудиторию на "Старом Новом Роке". На Ночи музыки выступят также группа ProJazz.Group, "Старый приятель", коллектив из Владивостока "Максим Свобода" и петербургский Oligarkh (на фолк/этно лощадке) - проект, смешавший электронную музыку с отечественными цитатами широкого спектра — православные молитвы, народные песни, Чайковский и русский рэп.

Организаторы отмечают, что площадками станут площади, парки, крыши, бары, рестораны и кафе, театры, библиотеки и скверы. Онлайн-трасляции организуют с 10 из них. Очный вход будет осуществляться по предварительной регистрации на сайте uralmusicnight.ru. Будут установлены санитайзеры, у участников проверят температуру.

Ранее об очередном переносе Ural Music Night договорились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор фестиваля Евгений Горенбург.