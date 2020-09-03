Родыгин так и не написал песню на мои стихи

Евгений Родыгин, неизменно - с баяном, всегда был желанным гостем в писательской среде. В "президиуме" (слева направо) - литераторы Александр Кердан, Юрий Левин, Венедикт Станцев.Из личного архива А. Кердана

О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз и по разным поводам. И уж вроде всё известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Александр КЕРДАН, поэт и прозаик, кандидат философских наук, доктор культурологии, сопредседатель правления Союза писателей России:

– Да я вырос на песнях Родыгина! У меня мама – певунья, всю жизнь в самодеятельности. На слух, с радиоэфира, подбирала любую мелодию на аккордеоне. А поскольку жили мы в маленьком городке Коркино Челябинской области, кто первый человек на празднике? Правильно – музыкант. Но мужик-баянист, известное дело, – до первой рюмки. А Христина Ивановна, Тиночка – как её называли соседи, на протяжении всего праздника готова и сыграть, и спеть. Так что «Белым снегом», «Едут новосёлы», «Лён, мой лён», «За рекой – граница» я от неё знал. С детства. От первого до последнего слова.

Мама Александра Кердана, Христина Ивановна, была заядлой певуньей. Песни Родыгина? Она знала их все и пела, сама себе аккомпанируя Фото: из семейного архива А. Кердана

А дальше судьба не раз сводила-соединяла меня с Евгением Павловичем и его песнями. В Уральском институте бизнеса мы с ним преподавали: там главным образом, конечно, преподают экономику, но и с гуманитарными науками знакомят, так вот мы говорили со студентами каждый о своей науке: он – о музыке, я – о словесности. На телевидении я был однажды ведущим передачи, где речь шла об истории песни «Уральская рябинушка», с участием Хоринской и Родыгина. А на фестивале документального кино «Россия», куда приезжают кинематографисты со всей страны, помню, при подведении итогов, на прощальной церемонии, мы, члены жюри, хором запели «Уральскую рябинушку», и зал подхватил…

Об одном печалуюсь: Евгений Павлович так и не написал песню на мои стихи. Хотя Уральский хор мои песни поёт. Хотел, собирался – но не случилось. Вдохновение, как известно, – капризная штука.

Зато я песни Родыгина пел, пою и буду петь! Хотя и голоса нет. Правда-правда, слух есть, а голос – увы… Не песенный. На всю жизнь запомнил один случай: отмечали в Екатеринбурге, в Доме актёра, юбилей Союза композиторов, ну как на таком празднике без песен? Запели. Родыгинские! Пою и вдруг слышу – эсэмэска на телефоне. Читаю. Лаконичное послание от жены, певицы Яны Чабан (она тут же, в зале): «Саша, не пой!». Смотрю в её сторону, а она маячит мне: тебя, мол, слышно на другом конце зала, но лучше бы ты не пел

Храню эту эсэмэску до сих пор. Как память о том вечер и как «назидание». Но как же не петь песни Родыгина? Невозможно! Где бы и кто ни завёл любую из мелодий Евгения Павловича – сразу начинаю подпевать. В любой компании. Дуэтом. Хором. Один. Уж такие у Родыгина песни. Ну а за голос – извините…

Опубликовано в №163 от 04.09.2020