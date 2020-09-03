В Екатеринбурге отменили концерт Стинга

Организаторы обещают вернуть деньги за билеты. Фото: «Екатеринбург-ЭКСПО» в Instagram.

Концерт Стинга, который должен был состояться 25 сентября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», отменён. Деньги за билеты будут возвращены.

Об отмене выступления исполнителя в Екатеринбурге сообщается на странице «Екатеринбург-ЭКСПО» в Instagram. Отмечается, что концерты Стинга отменены не только в России, но и по всей Восточной Европе.

«К сожалению, Екатеринбург не стал исключением. Организатор предпринял все усилия, чтобы перенести даты выступлений на следующий год, но это оказалось невозможным», - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, как сообщала «Областная газета», выступление британского музыканта в рамках мирового тура «My Songs Tour 2020» должно было состояться в столице Урала 25 сентября. Помимо Екатеринбурга Стинг планировал выступить в Казани (27 сентября), Москве (29 сентября) и Санкт-Петербурге (30 сентября). Эти концерты также не состоятся.

«Стинг искренне сожалеет о том, что разочаровал фанатов и с нетерпением ждёт возможности возвращения в Россию для выступлений», - отмечают организаторы.

За возвратом денег просят обращаться к билетным операторам, у которых приобретался билет на концерт.