Сезон нестандартных решений: Свердловская филармония возвращается в Большой зал

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Сегодня в нашем регионе после почти полугодового перерыва открываются культурно-зрелищные учреждения. 14 сентября распахнёт двери и Свердловская государственная филармония, хотя ситуация с коронавирусом не позволила сохранить афишу на музыкальный год в том виде, в котором она была запланирована. «Областная газета» рассказывает, какие изменения внесены в программу юбилейного, 85-го сезона, как будут работать филиалы филармонии в области и с какими ограничениями придётся столкнуться слушателям и артистам.

5 млн онлайн и новая аудитория

После того как в марте было объявлено о закрытии культурных учреждений, Свердловская филармония одна из первых в стране – уже 20 марта – смогла «перенести» сезон в онлайн. Для этого существовала наработанная годами база виртуальных концертных залов. Зрители смогли увидеть и большой архив концертов, и, что самое главное – выступления в режиме реального времени. По данным учреждения, их трансляции посмотрело 5 млн человек, причём 13 процентов из них пришлось на столичную публику.

Следующим этапом для филармонии стал выход на улицу: как только власти разрешили выступать на открытых площадках, стартовал так называемый «Воздушный сезон». Концерты проходили в парке Маяковского и в Мега-парке (Екатеринбург). Позже открылась ещё одна исторически важная для города площадка – Сад Вайнера, где в середине августа прошёл фестиваль «Вечера открытого рояля» с Мацуевым, Березовским, Бессоновым. Директор филармонии Александр Колотурский признался, что много лет был скептически настроен к «выходу на воздух» музыкантов, но после проведённого летнего сезона мнение своё изменил.

– Да, мы никогда раньше летом на свежем воздухе не работали. Я относился к этому, мягко говоря, с напряжением, потому что не понимал, для кого это и зачем, – делится Александр Николаевич. – Но мы оказались вынуждены работать в августе, и в общей сложности провели 54 концерта. Мы увидели большой интерес со стороны публики. И 47 процентов – это были постоянные слушатели филармонии, а 53 процента – люди, которые присоединились к нам, просто находясь в парках. Значит, мы увеличили аудиторию.

Теперь филармония намерена продолжить «Воздушный сезон» в будущем году. В планах руководства – новые джазовый и оперный фестивали, также Сад Вайнера (максимальная вместимость 2100 кресел) должен стать одной из площадок «Безумных дней», которые перенесены на начало июля 2021 года.

По европейской системе Напомним, что открыться Свердловская филармония сможет только при условии 50-процентной заполняемости (всего в Большом зале 700 мест). В связи с этим учреждение переходит на так называемую европейскую систему – в день будут давать по два одинаковых концерта, чтобы удовлетворить потребности публики. Филармонией приобретены мощные рециркуляторы, которые способны обеззаразить помещение в течение часа. Особые условия предусмотрены для музыкантов оркестров. Так, они займут не только сцену, но и место, где раньше располагались первые ряды кресел. Это нужно для того, чтобы держать дистанцию. Зрителям необходимо будет соблюдать масочный режим.

Всё состоится… но годом позже

Постоянная публика филармонии уже привыкла жить на год вперёд. Что это значит? Абонементы на новый сезон начинают продавать ещё с февраля. Так было и в 2020-м: слушателям презентовали крайне насыщенный юбилейный сезон, включая концерты ведущих музыкантов страны и мира. Всего было выкуплено 8,5 тысячи абонементов, а это 30-процентная заполняемость практически на каждом выступлении сезона.

При этом все прекрасно понимают, что из-за пандемии графики артистов нещадно перекраиваются – многие события из-за переносов накладываются на другие. Поэтому филармонией было принято беспрецедентное решение: подготовленный сезон перенесли на год, чтобы каждый смог прийти на концерт, который выбрал, причём в тот же день недели. В учреждении отметили, что 90 процентов афиши уже согласовано со всеми музыкантами.

А вот расписание на ближайшие полгода готовится с нуля. Уже известно, какие концерты состоятся в сентябре, афишу на октябрь представят в скором времени. И старт сезона будет очень ярким – все понимают, как сильно соскучилась публика, поэтому для неё подготовлено сразу несколько музыкальных подарков. Это 15 концертов с участием звёздных гостей, которые откликнулись на сложившуюся ситуацию, и коллективов филармонии.

Откроется зал двумя выступлениями пианиста Николая Луганского – 14 сентября он выйдет на сцену с Уральским академическим филармоническим оркестром (УАФО) под руководством Дмитрия Лисса, 15 сентября – с сольной программой. Также в Екатеринбург приедет Владимир Спиваков с оркестром «Виртуозы Москвы», любители джаза насладятся концертом Игоря Бутмана и его квинтета, старинная музыка будет представлена ансамблем «Мадригал».

Что касается фестивалей, то большинство из них удалось сохранить. С июня на ноябрь перенесён фестиваль «Денис Мацуев представляет…», музыкант уже подтвердил, что событие обязательно состоится. В декабре пройдёт фестиваль, приуроченный к 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена, в этом же месяце со своим проектом приедет пианист Борис Березовский, на февраль намечен фестиваль, организованный совместно с оперной звездой Ильдаром Абдразаковым.

Как рассказал «ОГ» Александр Колотурский, на сегодняшний день продолжают планово готовиться гастроли УАФО в Германию. Концерты в крупнейших немецких залах – Эльбской и Берлинской филармоний должны пройти 25–26 ноября. Артисты ждут только решение вопроса об открытии границ.

Решение за городами

Филиалам Свердловской филармонии, кстати, повезло немного больше – им запланированный сезон сохранили. Речь идёт об Асбесте, Заречном, Каменске-Уральском, Ревде, Алапаевске и Ирбите. В филармонии уточняют, что некоторые залы они готовы тоже запустить в сентябре, однако требуется получить положительный ответ от муниципалитетов.

– В сентябре мы уже хотели открыть зал в Ревде и в Каменске-Уральском, но пока нет согласия, – поясняет «ОГ» Александр Колотурский. – Может быть, что-то изменится, ждём. Мы ведь где-то работаем и в Домах культуры, и в образовательных учреждениях, а ситуация везде разная.

В афише филиалов – Уральский молодёжный симфонический оркестр. В Заречный приедет и УАФО с дирижёром Алексеем Доркиным. Ирбит примет Якутский симфонический оркестр под управлением итальянского маэстро Фабио Мастранджело.

В Каменске-Уральском сольно должен выступить известный пианист, лауреат множества премий Александр Яковлев, в Асбест и Ревду приедет известный музыковед и телеведущий Артём Варгафтик с программами, посвящёнными Чайковскому и Брамсу.

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