Максим Леонидов, Александр Гагарин, The Hatters: стало известно, кто ещё выступит на Уральской ночи музыки

Организаторы Уральской ночи музыки представили ещё часть музыкантов, которые выступят на фестивале. Фото: Владимир Мартьянов.

Организаторы Уральской ночи музыки представили ещё часть музыкантов, которые выступят на фестивале. Среди них – один из основателей группы "Секрет" Максим Леонидов, лидер группы "Сансара" Александр Гагарин и санкт-петербургский коллектив The Hatters.

Последние выступят перед жителями и гостями уральской столицы на Плотинке, а Максим Леонидов и Александр Гагарин выйдут на сцену у ККТ "Космос". На этой площадке будет представлен совместный проект группы "Ромарио" и струнного квартета "Аристократ" – "Большой Симфонический Квартирник", сообщают организаторы Ural Music Night.

На площади 1905 года свою программу представит джазовый трубач Вадим Эйленкриг с коллективом Eilenkrig.

Также уральцы смогут насладиться выступлениями ансамбля Amber Sept (на джаз/фанк площадке), коллектива Flamencura (в Синара-центре), группы "Nоль три" (на рок-сцене), групп "Отава Ё" и "Изумруд" (на этно-площадке), певицы из Сысерти Кристины Кошелевой (на Плотинке).

Кроме того, на Октябрьской площади на сцену выйдет специально приглашённый гость, имя которого пока не оглашается.

Полный список артистов и сцен представлен на сайте фестиваля.

Напомним, изначально Ural Music Night должна была пройти 26 июня. Однако из-за пандемии коронавируса фестиваль решили перенести сначала на август и совместить его с Днём города в Екатеринбурге, а затем на осень. Потом сообщалось, что фестиваль может пройти 12 сентября. Затем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что мероприятие состоится 18 сентября.

Ранее "Областная газета" писала о хедлайнерах фестиваля, которые были названы в начале сентября. Тогда, в частности, подтвердилась информация о том, что в Екатеринбург приедет Ёлка.