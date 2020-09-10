1957 г. Хор Строкинского поселкового клуба (в то время Синячихинский район) исполняет песню Родыгина «Едут новосёлы» на районном смотре художественной самодеятельности. Фото из семейного архива Ефремовых

О любимом композиторе­ земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Нина Семёновна ЕФРЕМОВА, 85 лет, бывший учитель, г. Нижние Серги:

– Мой педагогический стаж – 60 лет. И с тех самых пор, как пришла я в школу пионервожатой, а потом долго работала учителем-словесником (а ушла на пенсию, отработав 13 лет ещё и директором школы) – всё время занималась в самодеятельности. Пела в хоре. И где мы только ни выступали! Но из самых запомнившихся концертов – те, что были на праздновании окончания осенне­полевых работ. Была когда­то такая хорошая традиция, которая собирала вместе, в большом посёлке, представителей всего района. На открытой поляне устанавливался грузовик, борта его открывали, и на этой импровизированной сцене мы с моей напарницей Клавой Спиридоновой на два голоса запевали «Уральскую рябинушку». А весь народ, все зрители подхватывали. Такое было счастье!

Не забыть и районные смотры художественной самодеятельности, в которых наш хор ежегодно участвовал. В 1957 году мы исполняли на смотре родыгинскую «Едут новосёлы». Тут уж не мы с моей напарницей, а два юноши запевали. Но не важно! Даже не солируя, а стоя в общем хоре, от родыгинской мелодии такой задор испытывала, словно сама едешь сквозь «родины просторы, горы и долины» и твоя «песня молодая далеко летит». И снова хор имел большой успех!

Но больше хочется поведать о случае, так сказать, несценическом. Когда никто и не рассчитывал на успех. В 1974 году мы с мужем поехали в Киргизию, во Фрунзе: там у него жили две сестры. Однажды вечером допоздна гуляли по городу. Обратно решили троллейбусом. Я, муж, две его сестры, их мужья. Шестеро. Естественно, разговор «на шестерых» большой, громкий. И кто­-то из пассажиров, местных жителей – как тут же выяснилось, по нашему характерному оканью – признал: «Да это никак уральцы?». «Точно, уральцы. Из Свердловска». А поскольку тогда для меня было «петь – что дышать», я тут же начала «Если вы не бывали в Свердловске…». Муж подхватил, сёстры… Вся наша компания! Но самое удивительное – к песне присоединился весь троллейбус. Все знали мелодию и слова!

… Когда мы вышли на своей остановке из троллейбуса – вслед нам звучали аплодисменты. Точнее – песне Евгения Павловича Родыгина.

Опубликовано в №168 от 11.09.2020.