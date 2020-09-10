Владимир Путин поздравил Ларису Долину с юбилейным днём рождения

Ларисе Долиной исполняется 65 лет. Фото: скриншот видео с выступлением Ларисы Долиной.

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку, певицу Ларису Долину. Сегодня ей исполняется 65 лет.

"Своим вдохновенным творчеством Вы вписали яркие страницы в историю отечественного музыкального искусства, обогатили замечательные традиции эстрадной, джазовой исполнительских школ", - говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что и на мировых сценических площадках, и во время гастролей по России артистке всегда сопутствует успех. По словам Владимира Путина, профессиональная востребованность Ларисы Долиной является наградой за безграничную преданность своему призванию и щедрый талант. Напоследок он пожелал певице благополучия, здоровья и всего самого доброго.

Лариса Долина родилась в Баку в 1955 году. Артистка известна, в частности, такими песнями как "Любовь и одиночество", "Мосты", "Люблю ковбоя", "Вечная любовь", "Что так сердце растревожено", "Тройка" и "До тебя". В 1993 году она получила звание Заслуженной артистки России, а в 1998 году - Народной артистки России. Является троекратной обладательницей Национальной российской премии "Овация", награждена орденами Почёта и Дружбы за большой вклад в развитие отечественной музыки.