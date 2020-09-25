Эксперимент: джазовая «Уральская рябинушка»

Выступает группа «Изумруд». Фото из личного архива Е. Ханчина

О любимом композиторе­ земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Евгений ХАНЧИН, музыкант, автор композиций группы «Изумруд» Свердловского театра музыкальной комедии:

– Другое название нашего коллектива – ансамбль народных инструментов. Несведущие ждут обычно традиционную для фольклора манеру исполнения. Но давние наши зрители и поклонники знают: популярные, по сути – народные, мелодии мы преподносим в другом качестве, стараемся подарить шлягеру новую жизнь. Так было, например, и нынче, на юбилейном концерте в честь 95­летия Евгения Родыгина: «Свердловский вальс» мы сыграли в джазовом варианте. В том числе для самого композитора, который был в зрительном зале.

Этот «Свердловский вальс» мы представляли и на Международном фестивале «EverJazz» – и был успех, а джазовую «Уральскую рябинушку» ансамбль играл и на Днях Свердловской области в Баку, и на концерте в африканской Иретрее. Сам же Евгений Павлович никогда не возражал против оригинальной аранжировки. Слушал с интересом.

Говорят, всё гениальное просто. Таковы мелодии Родыгина. Простые и гениальные. Я бы даже сказал – простейшие, потому что мгновенно ложатся на слух, запоминаются. Простейшие, однако почти каждая стала хитом. Ни пошлости, ни псевдолирического сюсюканья – а народ пел и будет петь.

Я работаю с другого рода музыкой – сочиняю джазовые, ро́ковые композиции. Но так получилось, дважды приближался к «родыгинскому стилю». Нынче весной, во время коронавирусной изоляции, Уральский народный хор запустил онлайн­проект, в котором любой желающий мог присоединиться к песням известного коллектива. Все пели, а я сделал инструментальную версию песни «Белым снегом». И отправил на проект. Могу ошибаться, но кажется, эта популярная мелодия Родыгина впервые прозвучала в импровизации на рояле.

А ещё неожиданней для меня и интересней был эксперимент с песней. В родыгинском стиле. Да, именно так. На слова поэта Бориса Петрова, что живёт в Чусовом, я написал песню «Валенки­сапожки». Поскольку я с подростковых лет знал Евгения Павловича, дружил с его сыном (это отдельная история) – мне давно хотелось написать что­то похожее на родыгинские мелодии. Кажется, получилось. Во всяком случае первые слушатели так говорят. А песню уже записал заслуженный артист России Валерий Топорков – слушайте, она есть в соцсетях.

Опубликовано в №179 от 25.09.2020.