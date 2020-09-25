Эксперимент: джазовая «Уральская рябинушка»

О любимом композиторе земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.
- Евгений ХАНЧИН, музыкант, автор композиций группы «Изумруд» Свердловского театра музыкальной комедии:
– Другое название нашего коллектива – ансамбль народных инструментов. Несведущие ждут обычно традиционную для фольклора манеру исполнения. Но давние наши зрители и поклонники знают: популярные, по сути – народные, мелодии мы преподносим в другом качестве, стараемся подарить шлягеру новую жизнь. Так было, например, и нынче, на юбилейном концерте в честь 95летия Евгения Родыгина: «Свердловский вальс» мы сыграли в джазовом варианте. В том числе для самого композитора, который был в зрительном зале.
Этот «Свердловский вальс» мы представляли и на Международном фестивале «EverJazz» – и был успех, а джазовую «Уральскую рябинушку» ансамбль играл и на Днях Свердловской области в Баку, и на концерте в африканской Иретрее. Сам же Евгений Павлович никогда не возражал против оригинальной аранжировки. Слушал с интересом.
Говорят, всё гениальное просто. Таковы мелодии Родыгина. Простые и гениальные. Я бы даже сказал – простейшие, потому что мгновенно ложатся на слух, запоминаются. Простейшие, однако почти каждая стала хитом. Ни пошлости, ни псевдолирического сюсюканья – а народ пел и будет петь.
Я работаю с другого рода музыкой – сочиняю джазовые, ро́ковые композиции. Но так получилось, дважды приближался к «родыгинскому стилю». Нынче весной, во время коронавирусной изоляции, Уральский народный хор запустил онлайнпроект, в котором любой желающий мог присоединиться к песням известного коллектива. Все пели, а я сделал инструментальную версию песни «Белым снегом». И отправил на проект. Могу ошибаться, но кажется, эта популярная мелодия Родыгина впервые прозвучала в импровизации на рояле.
А ещё неожиданней для меня и интересней был эксперимент с песней. В родыгинском стиле. Да, именно так. На слова поэта Бориса Петрова, что живёт в Чусовом, я написал песню «Валенкисапожки». Поскольку я с подростковых лет знал Евгения Павловича, дружил с его сыном (это отдельная история) – мне давно хотелось написать чтото похожее на родыгинские мелодии. Кажется, получилось. Во всяком случае первые слушатели так говорят. А песню уже записал заслуженный артист России Валерий Топорков – слушайте, она есть в соцсетях.
Опубликовано в №179 от 25.09.2020.
Сюжет
2020 Год Родыгина: музыкальные истории
Рассказываем о любимом композиторе-земляке Евгении Родыгине (16 февраля 1925, Чусовой, Пермская область — 19 июля 2020, Екатеринбург).