Хорошие песни не только уходят в народ – их «уводят» нагло и бессовестно

Первая сцена для любой новой песни – конечно же, дом. Фото: Алексей Кунилов

О любимом композиторе­земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Валентин ЛУКЬЯНИН, публицист:

– Отчетливо помню, когда и где впервые услышал «Уральскую рябинушку». Это было осенью 1954 года, я учился на последнем курсе машиностроительного техникума далеко от Урала. Когда весной следующего года нас, выпускников, распределяли, песня Родыгина тоже легла на чашку весов. Так вот и стал я уральцем.

И вскоре после того, как я обосновался (сразу и навсегда) в Свердловске, случилась ещё одна памятная встреча с песнями Родыгина. В Свердловской драме поставили спектакль «Размолвка» (премьера состоялась 9 декабря 1955 года). Пьеса Ю. Мячина была не выдающихся достоинств, но пришлась ко времени, режиссёр нашёл нетривиальные сценические решения, и, думаю, в немалой степени успех спектакля зависел от того, что музыку к нему написал Родыгин, в том числе две песни, которые прямо со сцены, как говорится, пошли в народ.

Впоследствии мне довелось познакомиться с Евгением Павловичем ближе и общаться с ним по разным поводам не раз. Пригласил он меня и на свой 70­летний юбилей. Торжество началось большим концертом в зале ОДО (Окружного дома офицеров. – Прим. ред.). Со сцены пели и известные на Урале и в стране певцы, и Уральский русский народный хор, и сам Евгений Павлович со своим неизменным баяном. Казалось, весь родыгинский песенный репертуар был представлен в том концерте.

Но на банкете, в более тесном кругу, я посетовал, что одну хорошую песню забыли. Кажется, и сам юбиляр был озадачен: что же именно? Вокальных данных у меня нет, но песня была хороша, и я решился на сольный номер:

Листвою в Свердловске покрылись берёзки,

В садах распустилась сирень…

Долго солировать мне не пришлось: все народные и заслуженные, певцы и не певцы – все, кто оказался за столом, дружно подтянули:

На всех тротуарах влюблённые пары,

Лишь спустится вечера сень…

Это был «Свердловский вальс» – не тот, что «от Химмаша до Втузгородка», а из «Размолвки»: спектакль­то почти все забыли, а песня осталась.

А осенью прошлого года вспомнил я в одной своей полумемуарной статье про романс Родыгина из «Размолвки» – его мы тоже всегда пели в дружеском кругу. Только немного по­разному пели первую строчку: «В этом парке густом…». Или «большом»? Я полез в интернет, чтобы уточнить, и вдруг обнаружил, что автор романса, оказывается… московский артист Алексей Мочалов! И тут же справка: родился он в 1956 году. А я­то слышал эту вещь со сцены Свердловской драмы примерно в декабре 1955­го! Но, копнув поглубже, обнаружил, что авторами романса объявляли себя и Вадим Медин, и Аркадий Северный, и ещё кто­то. И все грозно предупреждали, что их права «охраняются». А про Е.П. Родыгина и Ю.И. Мячина – ни слова, будто их и не было. И понял я, что хорошие песни не только уходят в народ – их «уводят» нагло и бессовестно. И делают себе имена…

Опубликовано в №173 от 18 сентября 2020.