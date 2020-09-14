Организаторы Уральской ночи музыки рассказали о площадках фестиваля

Организаторы Уральской ночи музыки рассказали об основных площадках фестиваля. Фото: Павел Ворожцов.

Организаторы Уральской ночи музыки-2020 рассказали, где будут расположены основные площадки фестиваля и какие артисты на них выступят. Уже в эту пятницу, 18 сентября, 1 600 музыкантов выйдут на 50 сцен Екатеринбурга.

В парке им. В.В. Маяковского развернётся главная хип-хоп сцена. Там выступят «Хлеб» и EK-Playaz. Любители электронной музыки соберутся в Городском центре современного искусства и ресторане Maccheroni (там будет представлен клубный проект «Русская кибернетика»). На площадке у Плотинки и Капсулы времени можно будет послушать популярную музыку (The Hatters, Максим Свобода, Кристина Кошелева). Горожан, предпочитающих академическую музыку, соберут Оперный театр и площадь 1905 года (Eilenkrig). Этно и фолк будет звучать около Главпочтамта (Отава Ё, Oligarkh). Поклонники рока смогут насладиться музыкой на сцене у памятника The Beatles («Старый приятель», «Nоль три») и около ККТ "Космос" («Большой симфонический квартирник»). Клуб EverJazz (ProJazz.Group), площадка «Территория культуры» (Amber Sept, Junkyard Storytellaz) и отель 4Elements Екатеринбург порадуют любителей джаза, фанка и блюза.

Ночь музыки завершится гала-концертом и акцией «Светает», которые пройдут на Октябрьской площади. Там певица Ёлка исполнит песню «Солнце взойдёт». Поможет ей в этом оркестр B-A-C-H.

С полным списком сцен можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Как сообщают организаторы, 16 сентября в 14.00 на проспекте Ленина, около памятника Татищеву и де Геннину, заработает инфоцентр фестиваля. В нём можно будет получить информацию о Ural Music Night 2020, взять журнал о фестивале и карту его площадок.

На всех площадках у гостей будут замерять температуру. Посетители мероприятия смогут получить маски и санитайзеры. Кроме того, на основных площадках будут работать мобильные прививочные пункты, где горожане смогут привиться от гриппа. Для удобства горожан в Екатеринбурге установят 200 мусорных баков и 180 мобильных туалетов.

Добавим также, что 17 сентября в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» состоится музыкальная конференция, в ходе которой специалисты и эксперты музыкального бизнеса поделятся опытом относительно грантовой поддержки, музыкального менеджмента и продвижения, авторского права для музыкантов и организаторов. Принять участие в конференции можно, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

Напомним, изначально Ural Music Night должна была пройти 26 июня. Однако из-за пандемии коронавируса фестиваль решили перенести сначала на август и совместить его с Днём города в Екатеринбурге, а затем на осень. Потом сообщалось, что фестиваль может пройти 12 сентября. Затем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что мероприятие состоится 18 сентября.

Ранее также стало известно о хедлайнерах фестиваля.