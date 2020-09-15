В этом году певица Ёлка вместе с камерным оркестром «B-A-C-H» исполнит песню «Луч солнца золотого» в завершении «Ночи музыки». Фото: Александр Исаков

В ближайшую пятницу, 18 сентября, в Екатеринбурге в шестой раз пройдёт Уральская ночь музыки (она же – Ural Music Night). Самый узнаваемый музыкальный фестиваль Урала, как и все, пострадал из-за пандемии коронавируса, которая, увы, диктовала свои правила. Но, несмотря на это, традиционная для города музыкальная ночь всё же состоится, пусть и осенью. Столица Урала вновь станет большой сценой, где выступят более тысячи музыкантов.

Осенняя «Ночь музыки»

Пандемия коронавируса в 2020 году внесла свои коррективы во все массовые мероприятия. Фестиваль «Уральская ночь музыки» переносился не один раз. Изначально проведение фестиваля традиционно было запланировано на конец июня, но по понятным причинам провести его в эти сроки было невозможно. Организаторы мероприятия хотели выйти из положения красиво, совместив празднование Дня города в августе с музыкальным фестивалем, однако и этот вариант был отклонён. Казалось, что переносить дальше уже невозможно, ведь Уральская ночь музыки проходит под открытым небом, а учитывая природные особенности нашего региона, проблематично организовать площадки не летом.

Но Евгений Горенбург и его команда были настроены решительно и всё же согласовали окончательную дату проведения фестиваля – 18 сентября. Конечно, учитывая, что всю неделю по прогнозам синоптиков будут идти дожди, да и температура воздуха уже далеко не летняя, дата выбрана не самая лучшая. Но что делать – пандемия в этом году научила нас всех подстраиваться под ситуацию.

Ещё одно обстоятельство, с которым придётся смириться, – отсутствие иностранных артистов и коллективов. К сожалению, из-за коронавируса приезд зарубежных музыкантов оказался невозможным.

Ёлка, «Хлеб» и The Hatters

В этом году список хедлайнеров (да, Уральская ночь музыки всегда объявляет сразу несколько главных звёзд фестиваля) объявили за две недели до мероприятия. К сожалению, в нём не так много звёздных имён, как в прошлом году, но при этом организаторы всё равно старались сделать площадки максимально разнообразными и чтобы для любителей абсолютно разных жанров нашлись исполнители по душе.

Традиционно главной площадкой фестиваля в этом году станет Октябрьская площадь, где Уральская ночь музыки обычно завершается. В 02:00 начнёт своё выступление певица Ёлка, а в 02:55 она вместе с камерным оркестром «B-A-C-H» исполнит песню «Луч солнца золотого» – завершающую композицию фестиваля. Обычно всем, кто приходит на завершение мероприятия, организаторы выдают маленькие зеркала, чтобы увидеть в них первый луч восходящего солнца. В этом году зеркала хоть и будут выдаваться, но только для сохранения традиции: рассвет в сентябре наступает, как вы понимаете, гораздо позже, чем в июне.

«В 2020 году фестиваль проходит осенью, и акция «Светает» сменила концепцию – теперь это событие можно назвать «Холодает». Но вместе теплее», – отмечают организаторы.

Одной из популярных площадок фестиваля станет хип-хоп сцена в Парке Маяковского. Именно сцена, где выступали рэп-исполнители (в прошлом году она была возле башни Исеть), стала одной из самых обсуждаемых в прошлом году. Там были беспорядки, давка, огромное количество людей и, в итоге, отменённый концерт ЛСП. В этом году имена исполнителей, которые выступят в этом жанре, скромнее, но на хедлайнера вечера – группу «Хлеб» – обязательно придёт молодёжь. И хочется верить, что организаторы учли ошибки прошлого года.

Довольно яркой на имена будет площадка BY (капсула времени). Здесь выступит звезда телепроекта «Песни» на «ТНТ» Максим Свобода, также споёт в своём родном городе ещё одна представительница этого проекта Кристина Кошелева. Ну а в 00:30 на сцену выйдет зажигательная группа The Hatters во главе с Юрием Музыченко.

Стоит отметить, что в этом году организаторы будут задействовать «Екатеринбург Арену»: на главном спортивном объекте расположится сцена электронной музыки Drumm&Bass, которая начнёт свою работу с 18:00. Возле киноконцертного театра «Космос» будет сцена, организованная фестивалем «Старый новый рок», где, конечно, выступят рок-коллективы. Ну и для любителей классической музыки откроет свои двери театр «Урал Опера Балет». Его площадка традиционно будет работать в уличном формате: зрители расположатся на проспекте Ленина, а артисты выступят с балконов самого театра.

Группа The Hatters выступала в Екатеринбурге в августе на «Венском фестивале музыкальных фильмов». Фото: Галина Соловьёва

Джаза будет много!

Организаторы Уральской ночи музыки всегда особое место уделяли джазу. Жанровое разнообразие – вообще одна из «фишек» фестиваля. И коль музыкальные предпочтения – дело вкуса, выбор есть всегда. Конечно, в большей степени ставку делали на зарубежных исполнителей. Но… коронавирус спутал всевозможные планы. Поэтому джазовые коллективы будут все российские, но в качестве это отделение фестиваля не потеряет.

Джаз можно будет послушать на нескольких площадках. Это, в частности, клуб EverJazz, Four Elements Ekaterinburg, «Территория культуры. Двор», New Bar, кафе «1991».

Безусловно, одним из джазовых хедлайнеров станет питерский коллектив Junkyard Storytellaz. Описывать музыку этой группы, поверьте, – преступление. Тут, как говорится, лучше один раз услышать. Если кратко, то ребята шагнули за пределы джаза и смело экспериментируют. Здесь вам и соул, и фанк, и ещё много чего. «И иногда делаем это реально бешено, с безумием гаражного панк-рока», – отмечает один из участников Junkyard Storytella Сэм Моргунов.

К слову, выступление группы на Ночи музыки будет первым в этом сезоне.

Junkyard Storytella сыграет на тематической секции «Всем джаз-фанк!» (площадка «Территория культуры» на Тургенева, 22). Эта сцена, пожалуй, самая насыщенная по набору интересных и необычных коллективов.

– Тематика заложена в названии: это фанк, джаз, немного соула, хип-хопа и неглупой поп-музыки, – рассказал «Облгазете» эксперт фестиваля, музыкант и куратор площадки «Всем джаз-фанк!» Александр Ашбель. – Исходя из этого происходит и подбор музыкантов. С кем-то я знаком лично, так как сам играю фанк с группой Funky Bizness Gang, кого-то из присланных заявок предлагают организаторы. Кроме того, хедлайнеров оргкомитет Ural Music Night выбирает в том числе с прицелом на определённые тематические сцены. Разумеется, есть смысл обратить внимание на каждую из семи групп, заявленных на нашей площадке, но в первую очередь нужно отметить хедлайнеров. Это петербургские соул-рокеры Junkyard Storylellaz – они играют редкую для нашей страны смесь экспрессивной и душевной музыки и особенно хороши в концертной ипостаси. Второй приглашённый коллектив – это москвичи Amber Sept: породистый современный джаз, полный интересных нюансов и эмоций.

Но это не значит, что не стоит посетить другие джазовые площадки. На них тоже выступят интересные группы. Это и квартет Романа Алексеевнина, и W!TNESS, и Kickin' Jass Orchestra (ребята, кстати, играют свои трактовки новоорлеанского джаза – очень увлекательно!), и ProJazz.Group, которые тоже смотрят на классику через призму других жанров и стилей. Интересный местный коллектив Lollypop Lorry, сочетающий себе и ска, и регги (в прошлом году группа съездила на гастроли в Мексику), а также iSaxBand – это квартет саксофонистов. Точнее, саксофонисток – в группе одни девушки.

В общем – джаз есть на любой вкус. Главное, не забывайте соблюдать дистанцию и масочный режим. Вход на все площадки будет свободным, но из-за правил безопасности вводится ограничение – 50 процентов заполняемости. Поэтому если хотите посетить какую-либо площадку, нужно зарегистрироваться на официальном сайте. Увы, но коронавирус по-прежнему диктует свои правила.

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