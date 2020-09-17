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Культура / Музыка
17 сентября 2020, 11:33

Оперная певица Анна Нетребко заразилась коронавирусной пневмонией

Анна Нетребко

Певица призналась, что давала концерты во время пандемии. Сейчас она уже пять дней лечится в больнице. Фото: Алексей Кунилов

Оперная певица Анна Нетребко, год назад открывшая в Екатеринбурге Конгресс-центр, заразилась коронавирусной пневмонией. Она сообщила, что у её мужа Юсифа Эйвазова обнаружены антитела к COVID-19.

"Каким-то образом он перенёс эту болезнь и абсолютно безопасен для окружающих", - написала Анна Нетребко в Instagram.

Певица призналась, что давала концерты во время пандемии. Сейчас она уже пять дней лечится в больнице.

"У меня было два выбора. 1 - продолжать сидеть дома и бояться заразиться или. 2 - начать работать, разъезжать, выступать с риском заболеть. Я безоговорочно выбрала 2 и ни о чём не жалею. Я изолировалась сразу как почувствовала что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя и мне оказывают помощь", - рассказала Анна Нетребко.

Российская оперная певица также заявила, что "не так страшен чёрт, как его описывают".

"Не волнуйтесь! Меня так просто не возьмёшь. Я хочу сказать, что гораздо больше я устала от этого, связанного с тестами, карантинами, запугиваниями несчастных людей, чем от самого вируса. Я рада, что для меня теперь это закончится", - сообщила звезда.

Напомним, что в конце августа прошлого года звёзды мирового уровня - Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов впервые побывали в Екатеринбурге. Они дали первый концерт в Конгресс-центре МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

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