Показываем и рассказываем, как проходит Ural Music Night в Екатеринбурге

В уральской столице стартовал ежегодный музыкальный фестиваль Ural Music Night или "Ночь музыки-2020". Несмотря на прохладную погоду в центре Екатеринбурга собрались тысячи людей, чтобы вживую послушать любимых артистов. В этом году фестиваль развернулся на 50 площадках, где выступят около 1600 музыкантов.
Фестиваль начался в 18:30. Через час уже заметно стемнело и похолодало до +11.
Церемония открытия прошла в "Урал Опере Балете", в ней поучаствовали министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, организатор и генеральный продюсер фестиваля Евгений Горенбург, главный дирижёр театра Константин Чудовский и худрук "Урал Балета" Вячеслав Самодуров.
Перенос летнего фестиваля на осень ожидаемо ударил по посещаемости - людей, желающих слушать музыку на холоде, не так много. При этом организаторы заявили, что ожидают порядка 100 тыс. человек.
Отметим, что "Ночь музыки-2020" станет самым крупным мероприятием в Екатеринбурге после снятия ряда ограничений по коронавирусу.
Напомним, что на площадке у Плотинки и Капсулы времени можно будет послушать популярную музыку (The Hatters, Максим Свобода, Кристина Кошелева). Горожан, предпочитающих академическую музыку, соберут Оперный театр и площадь 1905 года (Eilenkrig).
В парке им. В.В. Маяковского развернулась главная хип-хоп сцена. Там выступят "Хлеб" и EK-Playaz. Любители электронной музыки собираются в Городском центре современного искусства и ресторане Maccheroni (там будет представлен клубный проект "Русская кибернетика"). Этно и фолк будет звучать около Главпочтамта (Отава Ё, Oligarkh). Поклонники рока смогут насладиться музыкой на сцене у памятника The Beatles ("Старый приятель", "Nоль три") и около ККТ "Космос" ("Большой симфонический квартирник"). Клуб EverJazz (ProJazz.Group), площадка «Территория культуры» (Amber Sept, Junkyard Storytellaz) и отель 4Elements Екатеринбург порадуют любителей джаза, фанка и блюза.
На данный момент больше всего людей собралось на площадках возле ККТ "Космос", клуба EverJazz и на Плотинке. Любители музыки приходят тепло одетыми и в основном парами или небольшими компаниями.
На музыкальные площадки пускают только при наличии маски. При этом социальную дистанцию на концертах соблюдают далеко не все.
Ранее "Областная газета" сообщала, что во время проведения фестиваля любой желающий сможет поставить прививку от сезонного гриппа на трёх площадках: возле ККТ "Космос", в сквере возле Театра драмы и в ЦПКиО им. Маяковского. Всего планируется поставить 800 прививок.
Как рассказали сами врачи и волонтёры, желающих поставить бесплатную прививку очень мало. По словам медработников, установка ФАПов на площадках "Ночи музыки" проводилась специально, чтобы разгрузить больницы.
У желающих ещё есть время насладиться музыкальной ночью и успеть привиться от гриппа. Желаем приятного вечера и активных выходных!
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