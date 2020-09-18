Показываем и рассказываем, как проходит Ural Music Night в Екатеринбурге

"Ночь музыки-2020" станет самым крупным мероприятием в Екатеринбурге после снятия ограничений по коронавирусу. Фото: Галина Соловьёва.

В уральской столице стартовал ежегодный музыкальный фестиваль Ural Music Night или "Ночь музыки-2020". Несмотря на прохладную погоду в центре Екатеринбурга собрались тысячи людей, чтобы вживую послушать любимых артистов. В этом году фестиваль развернулся на 50 площадках, где выступят около 1600 музыкантов.

Фестиваль начался в 18:30. Через час уже заметно стемнело и похолодало до +11.

Церемония открытия прошла в "Урал Опере Балете", в ней поучаствовали министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, организатор и генеральный продюсер фестиваля Евгений Горенбург, главный дирижёр театра Константин Чудовский и худрук "Урал Балета" Вячеслав Самодуров.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Перенос летнего фестиваля на осень ожидаемо ударил по посещаемости - людей, желающих слушать музыку на холоде, не так много. При этом организаторы заявили, что ожидают порядка 100 тыс. человек.

Отметим, что "Ночь музыки-2020" станет самым крупным мероприятием в Екатеринбурге после снятия ряда ограничений по коронавирусу.

Фото: Галина Соловьёва

Напомним, что на площадке у Плотинки и Капсулы времени можно будет послушать популярную музыку (The Hatters, Максим Свобода, Кристина Кошелева). Горожан, предпочитающих академическую музыку, соберут Оперный театр и площадь 1905 года (Eilenkrig).

В парке им. В.В. Маяковского развернулась главная хип-хоп сцена. Там выступят "Хлеб" и EK-Playaz. Любители электронной музыки собираются в Городском центре современного искусства и ресторане Maccheroni (там будет представлен клубный проект "Русская кибернетика"). Этно и фолк будет звучать около Главпочтамта (Отава Ё, Oligarkh). Поклонники рока смогут насладиться музыкой на сцене у памятника The Beatles ("Старый приятель", "Nоль три") и около ККТ "Космос" ("Большой симфонический квартирник"). Клуб EverJazz (ProJazz.Group), площадка «Территория культуры» (Amber Sept, Junkyard Storytellaz) и отель 4Elements Екатеринбург порадуют любителей джаза, фанка и блюза.

На данный момент больше всего людей собралось на площадках возле ККТ "Космос", клуба EverJazz и на Плотинке. Любители музыки приходят тепло одетыми и в основном парами или небольшими компаниями.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

На музыкальные площадки пускают только при наличии маски. При этом социальную дистанцию на концертах соблюдают далеко не все.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Ранее "Областная газета" сообщала, что во время проведения фестиваля любой желающий сможет поставить прививку от сезонного гриппа на трёх площадках: возле ККТ "Космос", в сквере возле Театра драмы и в ЦПКиО им. Маяковского. Всего планируется поставить 800 прививок.

Фото: Галина Соловьёва

Как рассказали сами врачи и волонтёры, желающих поставить бесплатную прививку очень мало. По словам медработников, установка ФАПов на площадках "Ночи музыки" проводилась специально, чтобы разгрузить больницы.

Фото: Галина Соловьёва

У желающих ещё есть время насладиться музыкальной ночью и успеть привиться от гриппа. Желаем приятного вечера и активных выходных!

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