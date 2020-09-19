Обворожительная Ёлка и зажигательные The Hatters: в Екатеринбурге отгремела Ночь музыки

Одним из хедлайнеров Ночи музыки стала певица Ёлка. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге завершилась долгожданная Ночь музыки. Своими выступлениями гостей фестиваля согревали около 1600 артистов, представляющих разные музыкальные жанры и направления. Публикуем самые яркие фото с праздника.

В городе развернулось около 50 площадок, сконцентрированных в основном в центре. Уральцы смогли переходить от одной сцены к другой, то наслаждаясь классикой или джазом, то зажигая под популярную музыку или хип-хоп. Любителям электроники, рока, фолка тоже нашлось что послушать. Организаторы фестиваля в очередной раз показали, какой разной может быть музыка.

Одной из главных площадок фестиваля стала Плотинка. Среди тех, кто там выступил, были Максим Свобода и Кристина Кошелева.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Главными артистами площадки стали The Hatters, выступившие в свойственной им зажигательной манере.

Фото: Галина Соловьёва

Несмотря на прохладную осеннюю погоду и действующие ограничения, связанные с пандемией коронавируса, послушать музыкантов собралось довольно много меломанов.

Фото: Галина Соловьёва

Не меньше желающих посмотреть на выступления артистов собралось на Октябрьской площади. Там на сцену вышла певица Ёлка. Её выступление ознаменовалось премьерой нового трека "Не наговаривай", записанного совместно с группой RSAC.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

О том, какие эмоции фестиваль вызвал у горожан, можно смело судить по их лицам.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Напомним, изначально Ural Music Night должна была пройти 26 июня. Однако из-за пандемии коронавируса фестиваль решили перенести сначала на август и совместить его с Днём города в Екатеринбурге, а затем на осень. Потом сообщалось, что фестиваль может пройти 12 сентября. Затем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что мероприятие состоится 18 сентября.

Ранее "Областная газета" подробно рассказывала о том, как Ночь музыки прошла в Парке Маяковского. Там выступили коллективы "Хлеб", "Стоункат" и "Ek-Playaz".