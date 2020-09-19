Обворожительная Ёлка и зажигательные The Hatters: в Екатеринбурге отгремела Ночь музыки

В Екатеринбурге завершилась долгожданная Ночь музыки. Своими выступлениями гостей фестиваля согревали около 1600 артистов, представляющих разные музыкальные жанры и направления. Публикуем самые яркие фото с праздника.
В городе развернулось около 50 площадок, сконцентрированных в основном в центре. Уральцы смогли переходить от одной сцены к другой, то наслаждаясь классикой или джазом, то зажигая под популярную музыку или хип-хоп. Любителям электроники, рока, фолка тоже нашлось что послушать. Организаторы фестиваля в очередной раз показали, какой разной может быть музыка.
Одной из главных площадок фестиваля стала Плотинка. Среди тех, кто там выступил, были Максим Свобода и Кристина Кошелева.
Главными артистами площадки стали The Hatters, выступившие в свойственной им зажигательной манере.
Несмотря на прохладную осеннюю погоду и действующие ограничения, связанные с пандемией коронавируса, послушать музыкантов собралось довольно много меломанов.
Не меньше желающих посмотреть на выступления артистов собралось на Октябрьской площади. Там на сцену вышла певица Ёлка. Её выступление ознаменовалось премьерой нового трека "Не наговаривай", записанного совместно с группой RSAC.
О том, какие эмоции фестиваль вызвал у горожан, можно смело судить по их лицам.
Напомним, изначально Ural Music Night должна была пройти 26 июня. Однако из-за пандемии коронавируса фестиваль решили перенести сначала на август и совместить его с Днём города в Екатеринбурге, а затем на осень. Потом сообщалось, что фестиваль может пройти 12 сентября. Затем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что мероприятие состоится 18 сентября.
Ранее "Областная газета" подробно рассказывала о том, как Ночь музыки прошла в Парке Маяковского. Там выступили коллективы "Хлеб", "Стоункат" и "Ek-Playaz".