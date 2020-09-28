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Культура / Музыка
28 сентября 2020, 14:40

Иванушки International выступят в Заречном

Иванушки International

Иванушки International выступят в Заречном. Фото: скрин видеообращения со страницы ivanushki_fan в Instagram.

В Заречном День работника атомной промышленности отметят концертом. В город приедет группа Иванушки International.

О своём выступлении участники группы сообщили в Instagram: "мы едем к вам, мы летим к вам". Они пообещали исполнить на концерте все свои хиты.

Более подробно о приезде известных певцов "Областная газета" узнала в пресс-службе горадминистрации муниципалитета. Как рассказали изданию, Иванушки International выступят в рамках концертной программы с 20:08 до 21:00. Праздник пройдёт на площади перед ДК "Ровесник". Зрители также смогут увидеть местные творческие коллективы.

Нам также уточнили, что вместо "Иванушек", которые уже приезжали в город несколько лет назад, должна была прибыть Ёлка.

"Действительно, первоначально предполагался приезд в наш город певицы Ёлки. Однако по официальной информации артистка заболела и вместо неё была выбрана группа других исполнителей", – сказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что Елизавета Вальдемаровна (Ёлка) в 2020 стала одним их хедлайнером "Уральской ночи музыки", отгремевшей в Екатеринбурге. Самые яркие фото с праздника можно посмотреть тут.

Напомним, в прошлом году Иванушки International побывали на Дне города в Нижнем Тагиле. Они исполнили свои хиты – песни "Тучи", "Реви", "Золотые облака".

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Областная газета Свердловской области

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