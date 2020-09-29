Уральская группа "Чайф" отмечает 35-летие

35 лет назад состоялся первый концерт рок-группы в свердловском ДК МЖК. Фото: Владимир Мартьянов

29 сентября уральская рок-группа "Чайф" отмечает День рожденья. 35 лет назад состоялся её первый концерт в свердловском ДК МЖК (ЦК "Молодёжный" на Высоцкого). В 1985 году был выпущен дебютный альбом "Жизнь в розовом дыму".

"Сегодня ЧАЙФу 35 лет. Весь год мы должны были праздновать с вами наш юбилей. Всё перевернулось и смешалось, но день рождения отменить невозможно. Поздравляем вас с нашим юбилеем, принимаем ваши поздравления и смотрим архивные записи, большинство из которых вы никогда не видели совершенно точно", - говорится в сообщении группы в Instagram.

В этом и следующем годах в российских городах запланированы юбилейные концерты "Чайф". В Екатеринбурге выступление уральской рок-группы состоится 5 декабря в конгресс-центре МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Фото: соцсети

Отметим, что накануне своего юбилея уральская группа поздравляла концертом жителей Лесного с Днём работников атомной промышленности. В этом году отрасль отмечает своё 75-летие.

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Напомним, что к 30-летию "Облгазета" приводила 17 фраз, которые ушли в народ: