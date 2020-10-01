В Столице Урала открыли звезду в честь Вольфа Усминского. Фото

Вольф Усминский 27 сентября отметил своё 90-летие. Фото: Галина Соловьёва

В среду вечером, 30 сентября, у главного входа в Уральский государственный театр эстрады открыли памятную звездув честь Вольфа Усминского - выдающегося уральского скрипача, дирижёра, педагога, заслуженного артиста России, профессора Уральской государственной консерватории.

27 сентября Вольф Усминский отметил своё 90-летие. Вольф Львович, и это можно смело сказать, – легенда уральской струнной исполнительской и преподавательской школы. В свердловскую музыкальную десятилетку (сейчас это Уральский музыкальный колледж) он пришёл учеником в 1943 году. Преподавать начал 1953-м, а в 1963 году уже возглавил отделение оркестровых струнных инструментов и оркестр школы, который сейчас многие знают под названием «Лицей-камерата». А скольким он подарил «путёвку в жизнь»… Через оркестровую школу за годы его работы прошли более 850 музыкантов, выступающих по всему миру.

Недавно Вольф Усминский был награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

Звезда Вольфа Усминского. Фото: Галина Соловьёва

«Площадь звёзд» была создана в 2010 году по инициативе директора Театра эстрады Максима Лебедева. За десять лет здесь появились звёзды Владимира Мулявина, Ивана Пермякова, Светланы Комаричевой, Владимира Преснякова-старшего, Валерия Топоркова, Сергея Проня и других*.

Вольф Усминский. Фото: Галина Соловьёва

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и Вольф Усминский. Фото: Галина Соловьёва

После торжественной части Вольф Усминский поднялся на сцену Театра эстрады и дирижировал оркестром «Лицей-Камерата». Фото: Галина Соловьёва