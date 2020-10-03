Лиза Монеточка в эфире «Вечернего Урганта» призналась в романе с продюсером

Лиза Монеточка раскрыла свои отношения с продюсером и музыкантом Витей Исаевым. Фото: скриншот записи выпуска "Вечернего Урганта"

Лиза Монеточка в эфире программы «Вечерний Ургант» призналась в романе со своим продюсером Витей Исаевым. Певица из Екатеринбурга представила на Первом канале свой второй альбом «Декоративно-прикладное искусство».

Также в гостях у ведущего Иван Урганта на Первом канале исполнительница рассказала о съёмках в фильме о Грушинском фестивале «Родные». Её коллегами по съёмочной площадке стали Сергей Бурунов и Ирина Пегова. Режиссёром, продюсером и сценаристом картины выступили Илья Аксёнов, Жора Крыжовников и Алесей Казаков. Лиза Монеточка призналась, что ранее никогда не снималась в кино и ей тяжело дался новый опыт. Перед съёмками певица занималась с репетиторами и даже едва не отказалась о роли.

Также Лиза Монеточка раскрыла свои отношения с продюсером и музыкантом Витей Исаевым. Ранее они работали вместе над первым альбомом Монеточки. До вчерашнего вечера пара скрывала свои чувства.

«Ребята, давайте я расскажу всё за вас, ведь я знаю лучше! Музыка объединила ребята, они встретились и полюбили друг друга», - рассказал Иван Ургант.

Молодые люди подтвердили слова ведущего, что они являются парой.

«Мы просто стеснительные», - призналась Лиза Монеточка, добавив, что их отношения по-прежнему остаются дружескими, поскольку «самое главное – быть лучшими друзьями».

«Вы идеально подходите друг другу. Вы идеальная пара», отметил Иван Ургант.

В конце Лиза Монеточка и Витя Исаев спели песню из нового альбома.