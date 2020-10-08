Родыгин подарил качканарскому ГОКу песню

В летопись Качканара вошла с 1980-х годов и история с песней "Звёздочка тучку задела..." Родыгина, которую композитор подарил самодеятельному хору ГОКа. Фото: wikipedia.org / Vyacheslav Bukharov / CC BY-SA 4.0

О любимом композиторе­земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, если помнится до сих пор? У вас есть возможность рассказать свою историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Надежда Александровна ТРУШКОВА, ветеран Качканарского ГОКа, занесена в Книгу почёта предприятия:

– Многие годы, практически всю трудовую жизнь, я проработала на горно­-обогатительном комбинате, в центральной комбинатской лаборатории, и с советских времён хорошо помню не только любимую работу в лаборатории, но и то, как наш профсоюз заботился о рабочих, их душевном здоровье. От Качканара до столицы Урала далеко, захочешь на концерт или в театр – не наездишься. Зато по инициативе профкома сколько раз артисты приезжали к нам – инструментальные ансамбли, солисты Свердловской филармонии – и выступали в обеденный перерыв в красном уголке.

В начале 1980­х приехал однажды и Родыгин. С баяном. Исполнял свои песни (а пел он душевно!) и сам же себе аккомпанировал. Среди прочих, уже знакомых нам песен, прозвучала тогда и премьера – «Звёздочка тучку задела…» Как же она нам понравилась! И не только как слушателям, но и… как возможным исполнителям. Дело в том, что тогда почти во всех подразделениях гигантского ГОКа были организованы хоры – художественная самодеятельность была очень развита в советские годы. И помню: директор комбината Николай Яковлевич Ерёмин лично контролировал, чтобы рабочим предоставляли возможность для вечерних занятий в хоре. Так вот, хор был и в нашей лаборатории, где работало более 150 женщин – соответственно, хор женский. Услышав «Звёздочку…», мы мгновенно поняли – хотим исполнять!

Но ведь песня-­то прозвучала впервые. Нужны слова и ноты. И тогда, по окончании концерта, мы подошли к Евгению Павловичу… Какой же он умничка, какой же молодец! Сразу всё понял. Взял у меня мой домашний адрес. Пообещал прислать ноты. На тот момент можно было даже сомневаться – не забудет ли маэстро по возвращении домой о нашей просьбе. Не забыл. Спустя какое­-то время я получила ноты и слова песни с автографом композитора!

Стоит упомянуть: поскольку на ГОКе, в разных его подразделениях, было несколько хоров – периодически проводились смотры. Именно хоровые. Так вот, в первый же раз, как только мы выступили на таком смотре с песней «Звёздочка тучку задела…», наш женский хор стал победителем с нею. В качестве награды –двухдневная поездка в Свердловск. И её я запомнила на всю жизнь, потому что и по городу погуляли «красотою любуясь», и в филармонии наконец побывали, и выставку каслинского литья посмотрели. Сколько впечатлений!

А «Звёздочку…» где мы только потом ни пели. Помню, у ГОКа тогда было подсобное хозяйство, так называемый подхоз «Сигнальный» – наш самодеятельный хор ездил иногда туда с выступ­лениями. Так вот по дороге туда и обратно без «Звёздочки…» не обходилось.

И великая на всю жизнь благодарность композитору Евгению Родыгину, что так трогательно (не поминая ни про какие авторские права!) подарил нам тогда свою песню.

Опубликовано в №189 от 08.10.2020.