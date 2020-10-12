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Культура / Музыка
12 октября 2020, 15:26

Уроженец Берёзовского развернул два кресла наставников на слепых прослушиваниях проекта «Голос-9»

Александр Еловских попал в команду Валерия Сюткина Фото: Скриншот трансляции слепых прослушиваний "Голос-9"

Александр Еловских попал в команду Валерия Сюткина Фото: Скриншот трансляции слепых прослушиваний "Голос-9"

В эфире «Первого канала» стартовал девятый по счёту сезон вокального проекта «Голос». В первом выпуске слепых прослушиваний принял участие и представитель Свердловской области Александр Еловских.

Уроженец Берёзовского исполнил композицию «Путь к свету», музыку к которой написал Раймонд Паулс, а слова – Илья Резник. Выступление Александра впечатлило двух наставников проекта – Полину Гагарину и Валерия Сюткина, которые и повернулись в нему.

– Мне понравилось, такой голос упускать нельзя. Поэтому буду краток: сочту за большое удовольствие, если сделаете свой выбор в мою сторону. Я даже по предыдущему сезону вот так понял – не хватает таких голосов, вот таких – полётных, красивых, – сказал Валерий Сюткин.

Александр взял время на раздумье. «Я послушал своё сердце, и оно подсказало мне выбрать команду Валерия Сюткина», – сказал свердловский исполнитель.

Напомним, что в новом составе наставников проекта присутствуют Валерий Сюткин, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Баста.

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Областная газета Свердловской области

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