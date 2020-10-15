Александр Еловских: «Накануне приснилось, что Валерий Сюткин повернулся первым. Поэтому выбрал его»

Фото: Скриншот трансляции проекта "Голос-9"

В эфире «Первого канала» стартовал новый, девятый по счёту, сезон главного вокального проекта страны «Голос». И в первом же выпуске слепых прослушиваний принял участие свердловчанин Александр ЕЛОВСКИХ, который попал в команду Валерия Сюткина. В интервью «Областной газете» он рассказал о начале своей карьеры, о том, с чем связан выбор песни на слепых прослушиваниях и об эмоциях во время выступления.

– Александр, расскажите поподробнее о себе, о своём творческом пути.

– Я родился в Берёзовском. Моя мама очень любит петь, именно она привила любовь к музыке. Изначально в детстве меня хотели отдать в спортивную секцию в детстве. Мы походили, повыбирали, и в один момент я сказал: «Мама, отведи меня туда, где все танцуют и поют». У меня есть музыкальное образование, я окончил музыкальное училище имени Чайковского в Екатеринбурге, а также Институт современного искусства в Москве. С 2005 года я живу в Москве, работаю над собой. У меня нет никаких продюсеров, спонсоров, богатых родителей, всё, чего я добился – это труд и мечта. Профессионально музыкой начал заниматься с 2013 года, когда победил в конкурсе «Арт-Арктика» в Салехарде, в этом же году выпустил свой первый клип на заработанные деньги. В 2019 году написал музыку к мюзиклу «Мечтатели», который прошёл в Vegas City Hall, также провёл свой большой сольный концерт, состоявшийся там же. А в 2020-м я выпустил альбом «Александр Еловских».

– Как появилась идея подать заявку на «Голос»?

– Все знают этот проект, каждый год объявляют приём заявок. Я тоже решил поучаствовать, потом мне позвонили и сказали, что я прошёл, и пригласили на кастинг, который состоялся в июле. А после этого уже были слепые прослушивания, съёмка которых состоялась в августе.

– Чем обусловлен выбор песни на слепых прослушиваниях (Александр исполнил композицию «Путь к свету» Родриго Фоминса, музыку написалРаймонд Паулс, слова — Илья Резник)?

– В этой композиции я хотел показать, что меня не сломать. И надо идти на свет, к своей мечте, через преграды и препятствия. Песня вокально сложная, что и нужно для этого проекта. Всё-таки он называется «Голос», и мне нужно было в первую очередь показать свои вокальные данные. Я спел в разных октавах, а в финале песни четыре такта тянул ноту, задержав дыхание на 17 секунд! Простой слушатель на это не обратит внимание, но наставники должны были оценить, так как это сложный музыкальный приём. Поэтому получилось и песню показать для зрителя, и голос для жюри.

– Помните ваши эмоции во время выступления? Многие отмечают, что сцена «Голоса» добавляет волнения…

– Самое главное было – спеть. Я в первую очередь выходил на сцену, чтобы показать свой голос, а потом уже думал, повернутся ли ко мне наставники. Все две минуты был погружён в песню, а когда она закончилась я увидел, что повернулись Валерий Сюткин и Полина Гагарина. Я был этому очень рад, так как это музыканты, которые мне близки по духу. Всё же Сергей Шнуров и Баста – это рок и рэп, и я явно не их клиент.

– Какие мысли были, когда осознали, что вы в проекте?

– Подумал: «Значит, не всё потеряно в нашей стране». Наставники большие профессионалы, они оценили, расслышали мой голос, хотя это был конец съёмок, которые длились девять часов! Им было очень сложно, так как много талантливых людей пришли на слепые прослушивания.

– К кому изначально хотели попасть в команду? И почему сделали выбор в пользу Валерия Сюткина?

– Накануне мне приснилось, что первым разворачивается кресло Валерия Сюткина. И когда на следующий день на съёмках у меня спросили, кого же я всё-таки выбираю, я решил сделать паузу, закрыл глаза и послушал своё сердце. И тут мне приходит в голову воспоминание, что мне приснилось накануне, и я сделал выбор в пользу Валерия.

Фото: Скриншот трансляции проекта "Голос-9"

– В целом довольны своим выступлением на слепых прослушиваниях?

– Как ни странно – да! Мне удалось всё сделать так, как я планировал. Обычно мне всегда что-то не нравится, а тут я посмотрел первый эфир слепых прослушиваний и понял, что всё получилось.