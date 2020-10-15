Малоизвестная песня Евгения Родыгина

В домашних архивах люди хранят обычно только фото с родными. Нина Александрова навсегда сохранила этот снимок. С Родыгиным. А это уже – не только её судьба, но и история культуры Урала. Фото из личного архива Нины Александровой

О любимом композиторе­-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, если помнится до сих пор? У вас есть возможность рассказать свою историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Нина Серафимовна АЛЕКСАНДРОВА, ветеран Станкостроительного завода, г. Алапаевск:

– Уже нет нашего прежнего станкостроительного завода, но есть совет ветеранов города и станкозавода. А ещё есть народный хор, в котором поём мы, те самые ветераны. Мы назвали его «Вместе» – вместе в радости и печали, вместе с родным Уралом и нашей Россией.

Вот-вот, в ноябре 2020 года, хору исполнится 35 лет. Он уже четырежды подтвердил звание народного. И в большой судьбе хора, конечно, незабываемы встречи с композитором Евгением Павловичем Родыгиным. Память об одной из них – эта фотография: в тот день среди множества уральских хоров мы пели под управлением великого Родыгина. Потом сфотографировались с ним. А ещё Евгений Павлович подарил мне свой сборник «Избранные песни» с личной подписью.

Родыгин несколько раз бывал в Алапаевске. Итогом одной из встреч стала песня о нашем городе:

Словно лента, вдаль дорога сквозь леса туда бежит,

Где у горного отрога город мой родной лежит.

Светят зори, песня льётся над лесами, над рекой,

Алапаевском зовётся этот город заводской.



Ой ты, Нейва-река, над тобой облака,

И над тихой речной волной светит город родной.

Думаю, в отличие от популярных «Рябинушки» или «Белым снегом», эта песня известна больше алапаевцам. Но Год Родыгина – возможность всем нам узнать о любимом композиторе малоизвестное (спасибо «ОГ» за этот проект). Пусть Урал услышит в нашем исполнении и эту песню – мы уже подали заявку на участие с ней в областном фестивале. Надеемся, никакой коронавирус не помешает, и фестиваль состоится!

Опубликовано в №194 от 16.10.2020