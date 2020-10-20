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Культура / Музыка
20 октября 2020, 17:35

Не стало уральского певца, заслуженного артиста России Валерия Топоркова

Топорков

Уральский певец Валерий Топорков скончался на 73-м году жизни. Фото: Алексей Кунилов.

Не стало Заслуженного артиста России Валерия Топоркова. Уральский певец скончался на 73-м году жизни.

О смерти артиста Уральского театра эстрады сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Валерий Топорков родился в 1948 году в селе Грязновское Богдановичского района. В 1978 году окончил Свердловское музыкальное училище им. П.И.Чайковского. Был солистом-вокалистом Свердловской филармонии и ООО «Концертная фирма «Лира» (Екатеринбург). В 1996 году стал артистом-вокалистом Уральского театра эстрады. Является победителем Первого областного конкурса «Юность комсомольская моя» (1971) и Всесоюзного телевизионного конкурса «Молодые голоса» (1973), дипломантом Х Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Берлине (1973), обладателем Гран-при на Всесоюзном телеконкурсе «С песней по жизни» (1978), лауреатом фестиваля Центрального телевидения «Песня года» (1982).

В 2001 году Валерию Топоркову было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». В 2010 году он удостоился памятной звезды на Уральской «Площади звёзд» у Театра эстрады, первым из свердловских артистов.

Валерий Топорков исполнял на сцене композиции Александры Пахмутовой, Яна Френкеля, Никиты Богословского, Евгения Мартынова, Юрия Саульского и других композиторов. Артист регулярно выступал в телепередачах «Голубой огонёк», «Шире круг», «Утренняя почта». Также его песни звучали в фильмах «Путёвка в жизнь», «Малая земля», «Возрождение» и «Целина».

В связи с кончиной Валерия Топоркова соболезнования его родным и близким выразили глава Екатеринбурга Александр Высокинский, сотрудники администрации города, депутаты и аппарат Екатеринбургской городской думы.

Областная газета Свердловской области

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