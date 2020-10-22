«Идите и скажите: Родыгин разрешил!»

Редкий кадр, редкий момент: на юбилейном концерте 2005 года Евгений Родыгин, выступающий обычно с мастерами пения, одну из своих песен исполнил и с детским хором. Фото: Ольга Савчук

О любимом композиторе­-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, если помнится до сих пор? У вас есть возможность рассказать свою историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Ольга САВЧУК, ветеран ВСМПО, г. Верхняя Салда:

– Мы познакомились с Евгением Павловичем 26 февраля 2005 года во Дворце культуры имени Г.Д. Агаркова. В тот солнечный день он участвовал в двух своих юбилейных концертах – в Верхней и Нижней Салде. И там, и там – полный зал! Все дружно пели песни Родыгина. Его, кстати, удивило это многоголосье: «Дорогие земляки! Не придавал значения моим старым песням, а они, оказывается, хорошие, раз их так любят…»

Я работала тогда в научно-техническом центре ВСМПО и в зале единственная была с фотоаппаратом, запечатлела некоторые моменты концерта (см. фото на сайте). В тот же вечер мы узнали, что в марте и в Екатеринбурге состоится творческий вечер Родыгина в честь его 80-летия, и что благодаря большой дружбе Евгения Павловича и Бориса Григорьевича Горчанова, нашего музыкального руководителя, для участия в концерте приглашены и наши ансамбли «Малахитовая шкатулка» и «Весёлые деды из Верхней Салды».

Приехали в Екатеринбург, в ДК Лаврова, задолго до концерта. Я поинтересовалась в кассе – билетов уже не было. Аншлаг! Начался прогон программы. Волнение и предчувствие большого праздника нарастали с каждой минутой. Мы готовились и снимать концерт – для нашего телевидения. Приноравливались. Но вдруг нашему кинооператору Сергею Скрипину строго-настрого запретили снимать концерт. Нельзя – и всё тут! «А кто может разрешить?» – спрашиваем в отчаянии. «Ну, может, сам Родыгин», – равнодушно отвечает охрана, явно предполагая: вариант безнадёжный.

Побежала искать Евгения Павловича по Дворцу культуры. Нашла: он репетировал. Улучила минуту – обратилась к нему, объяснив ситуацию. Сейчас понимаю: в силу занятости в тот момент он вполне мог отказать, отмахнуться. Но тогда я услышала решительное: «Как это не разрешают Верхней Салде снимать?! Что они ещё придумали! Идите и скажите: Родыгин разрешил!».

Пошла и сказала. И тот юбилейный концерт мы благополучно сняли на видео. Для истории своих коллективов (из 14 номеров концерта в четырёх участвовали наши ансамбли), для истории Верхней Салды и культуры Урала.

«Весёлые деды» спели тогда родыгинскую «Ребята из Верхней Салды», вместе с Уральским хором – малоизвестные сегодня «Плыви, веночек», «От звезды мерцающей», «Утренний свет», «Пусть алеют цветы», а потом с Евгением Павловичем и со всем залом – «Свердловский вальс», «Едут новосёлы» (на слова нашей землячки Нины Солохиной).

Видели бы вы, как аплодировал весь зал! А я и спустя годы не устаю удивляться: как при такой популярности в Евгении Павловиче не было ни капли «звёздности». Он был народным не только по званию – по человеческой сути своей. Между ним, народным артистом России, и самим народом не было дистанции. Все наши встречи свидетельствуют это. А ещё иногда я звонила Евгению Павловичу. Например – в его день рождения. Поздравляла, благодарила за сотрудничество, рассказывала о новых успехах наших ансамблей, передавала приветы. И, как бы он ни был занят, в ответ неизменно: «Слышу, слышу знакомый голосок…».

Опубликовано в №199 от 23.10.2020 .