Сегодня в Екатеринбурге простятся с певцом Валерием Топорковым

В репертуаре Валерия Топоркова были песни лучших композиторов советской эстрады – Александры Пахмутовой, Евгения Мартынова и других Фото: Алексей Кунилов

Прощание с заслуженным артистом России Валерием Топорковым пройдёт сегодня в Уральском государственном театре эстрады с 12:30 до 13:30 по уральскому времени.

Победитель Всесоюзного телевизионного конкурса «Молодые голоса» (1973), дипломант X Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, обладатель Гран-при на Всесоюзном телеконкурсе «С песней по жизни» (1978), лауреат фестиваля Центрального телевидения «Песня года» (1982) скончался в Екатеринбурге 20 октября после продолжительной болезни. Ему было 72 года.

Биография Валерия Топоркова тесно связана со Средним Уралом. Уроженец Богдановичского района, он работал на Уралхиммаше, учился в Свердловском музыкальном училище имени Чайковского, был солистом Свердловской филармонии и Уральского театра эстрады. В 2001 году певцу было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.