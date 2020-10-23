Зрители, привыкшие к замечательным фольклорным зарисовкам в исполнении Уральского народного хора, впервые увидели масштабную картину военного подвига народа. Фото: Тарас Ерошин

Вчера на сцене Концертного зала им. Лаврова Уральский русский народный хор представил свою новую программу «Берегите Россию», посвящённую 75-летию Великой Победы. Премьера должна была состояться в канун Дня Победы. Ситуация с пандемией вмешалась в сроки, но, к счастью, не в сам масштабный замысел.

В программе, задуманной не как концертное чередование номеров, а единой картиной предвоенной и военной России, коллектив представил весь трагизм и подвиг народа в 1940-е. Как всегда, с включением истории Урала (прежде всего – в первой части программы, где речь идёт о предвоенном времени, и в вокально-хореографической картине «Девочки, война, война»). И как всегда – образно.

Удачно вошли в программу номера, которые уже много лет составляют славу коллектива – песня на стихи уральского поэта Людмилы Татьяничевой «Когда говорят о России» (в исполнении народной артистки РФ Светланы Комаричевой), рекрутская «Прогудел гудок нежданный», хоровая «Пока плачет Богородица». Но повышенный интерес вызвала, конечно, сама тема войны в трактовке Уральского хора. Она была представлена объёмно и разножанрово – от плача «Ой, Россия, ты мати моя» (солистка Елена Чернова) до хореографического эпизода «Последний бой». Подлинным же открытием для зрителей стали вокально-хореографические картины – лирическая «Журавли» (в неожиданном, женском исполнении) и мужественная, брутальная «Мы вращаем Землю» на слова и музыку Владимира Высоцкого. Последнее – исторический феномен коллектива: Уральский хор впервые в своей истории включил в программу песню известного барда.

Почётным гостем на премьере стал патриарх уральской музыки 90-летний композитор Владимир Горячих, чья песня «Берегите Россию» и дала название всей программе.