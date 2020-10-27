Дмитрию Лиссу присуждено звание «Почётный гражданин Свердловской области»

Дмитрий Лисс. Фото предоставлено Свердловской филармонией

Главный дирижёр – художественный руководитель Уральского академического филармонического оркестра, народный артист Российской Федерации Дмитрий Лисс стал почётным гражданином Свердловской области. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Согласно документу, почётное звание присвоено Дмитрию Лиссу «за выдающиеся достижения в сфере культуры и искусства Свердловской области». Полный текст указа будет опубликован в завтрашнем номере «Областной газеты».

Отметим, что Дмитрий Лисс стал 80-м по счёту почётным гражданином Свердловской области. В 2020 году данного звания также удостоились профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский, директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский и учредитель группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Дмитрий Лисс возглавил Уральский академический филармонический оркестр в 1995 году. С этого момента началась новая эпоха в жизни коллектива, а самое главное – выход в европейское и мировое музыкальное пространство.

Завтра, 28 октября, Дмитрий Ильич отмечает юбилей – ему исполнится 60 лет. В честь этого события на сцене Свердловской филармонии состоится праздничный концерт Уральского академического филармонического оркестра, конечно же, под управлением Дмитрия Лисса.

Дмитрий Ильич родился в городе Балашов (Саратовская область). В интервью «Областной газете» он рассказывал о своём отношении к Екатеринбургу: «Родным этот город считать не могу, потому что вырос я всё-таки не здесь. Вот для моих детей — да. У меня младший сын здесь родился. Но конечно, связь большая, я чувствую, что это мой город. Являюсь ли я для него своим — вопрос…»

Но теперь, кажется, ответ на этот вопрос найден…