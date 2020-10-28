Дирижёрская вертикаль Дмитрия Лисса

Фото: ПРЕДОСТАВЛЕНО СВЕРДЛОВСКОЙ ФИЛАРМОНИЕЙ

Сегодня 60 лет исполняется народному артисту Российской Федерации, лауреату Государственной премии РФ в области литературы и искусства, а теперь и почётному гражданину Свердловской области – дирижёру Дмитрию Лиссу. Кроме того, в этом году – ровно 25 лет с того момента, как Дмитрий Ильич возглавил Уральский академический филармонический оркестр.

В канун юбилея выдающегося музыканта поздравляют его коллеги по цеху – тот, кто был примером для Дмитрия Ильича, те, кто начинали вместе с ним профессиональный путь, и тот, для кого он сам стал первооткрывателем в мире музыки.

Антон Шабуров. Фото: Алексей Кунилов

Антон ШАБУРОВ, с 2008 по 2017 гг. главный дирижёр Симфонического оркестра Уральской государственной консерватории, с 2017 по 2020 гг. главный дирижёр Дальневосточного академического симфонического оркестра, лауреат международных конкурсов:

– В 1995 году, когда Дмитрий Ильич возглавил оркестр, мне было 11 лет. И я только-только начинал ходить в филармонию, где впервые прикасался к этому абсолютному волшебству под названием «симфонический оркестр».

Так что Дмитрий Лисс, сам того не зная, стал для меня первооткрывателем мира симфонической музыки. Собственно, я и не представляю, что могло быть иначе – в моём представлении понятия «Уральский академический филармонический оркестр» и «Дмитрий Лисс» связаны неразрывно.

Познакомились мы случайно, я это очень хорошо помню. Летом 2008 года я летел поступать в Московскую консерваторию на отделение оперно-симфонического дирижирования. За день до этого я пришёл в Свердловскую филармонию, где оркестр исполнял ораторию «Иван Грозный» Прокофьева и Дмитрий Ильич дирижировал. Так получилось, что билет у меня был в первый ряд, я сидел непосредственно за дирижёром.

А на следующий день мы оказались в одном самолёте – маэстро летел на гастроли. Я набрался смелости, подошёл, представился. Рассказал, что лечу поступать в Московскую консерваторию, и там же получил определённое напутствие в профессию… Я очень ценю, что после этого Дмитрий Ильич всегда с неподдельным участием интересовался моей дирижёрской судьбой.

Помню, как Дмитрий Ильич пришёл на один из концертов в консерваторию, где я дирижировал. Исполнялась мировая премьера произведения его супруги, замечательного композитора Ольги Викторовой, с которой нас связывает тесная творческая дружба. После выступления он специально поднялся в мою комнатку за кулисами и тепло, с тоном мудрого наставника высказал свои профессиональные соображения о моём, как я сейчас понимаю, тогда ещё крайне неумелом дирижировании.

Дмитрий Ильич феноменально вкладывается во всё, за что берётся, полностью отдаётся исполняемому произведению. Он тонкий интеллектуал, подлинный аристократ духа, высочайший профессионал, обладающий отличной дирижёрской техникой в самом широком смысле этого выражения, но лично я больше всего ценю именно его невероятную самоотдачу и полное погружение в каждую исполняемую оркестром ноту. Вы никогда не увидите в его исполнении отрешённого дирижирования, он проживает музыкальное сочинение от начала до конца и, словно апостол, пытается донести её красоту, энергетику лично до тебя. И ему веришь.

Я рад и горд, что с какого-то момента – я, в прошлом маленький мальчик на концерте недосягаемого Дмитрия Лисса – сейчас имею право, хоть и робко, но называть себя его коллегой.

Александр Князев и Дмитрий Лисс. Фото: Предоставлено Свердловской филармонией

Александр КНЯЗЕВ, виолончелист, органист, лауреат международных премий, заслуженный артист России, солист Московской филармонии, сотрудничает с ведущими оркестрами мира – Симфоническим оркестром Би-би-си, Национальным оркестром Франции, Венским филармоническим оркестром и др.:

– Мы с Димой знакомы, кажется, тысячу лет… С первого курса консерватории, то есть 1979 года. Правда, ещё не так близко общались, но знали друг друга. А уже в начале 90-х я несколько раз приезжал к Диме в Кемерово (Дмитрий Лисс тогда был дирижёром Симфонического оркестра Кузбасса. – Прим. «ОГ»). Скажу честно, первый раз ехал с некоторой опаской. Но был приятно удивлён очень профессиональным оркестром. А оркестр – это я совершенно точно знаю – всегда дирижёр. Вот тогда я Диму и отметил…

Потом узнал, что он стал главным дирижёром в Свердловской филармонии, это было, кажется, в 1995 году. С тех пор я очень много раз выступал в Екатеринбурге. Впрочем, мы много играли и Москве, и в Петербурге. И тут я уже понял, что он потрясающий дирижёр. А Уральский филармонический оркестр быстро стал одним из лучших в России.

Помню, однажды мы сыграли сразу пять концертов за один вечер! Представляете?! Дима и его оркестр способны на очень сложные вещи. Я благодарен за возможность сыграть сочинение недавно ушедшего Гии Канчели «Струна» для виолончели с оркестром, редко исполняемое у нас, но очень интересное… Надо сказать, что я не сразу разобрался в нём, но Дима за пультом – это для меня каменная крепость…. Или, например, второй концерт Шостаковича. Очень сложный (первый тоже сложный, но он чаще играется). Второй же – это симфония для солирующей виолончели, и оркестр там просто невероятный! И Дима блестяще, конечно, с этим справился.

Потом уже нашим ударным произведением стал концерт Дворжака, мы его многократно играли в Японии – почти каждый приезд, как и во Франции, в Нанте…

Хочу отметить невероятный какой-то интеллектуальный потенциал Димы. Знаете, некоторые дирижёры бывают слишком эмоциональные, или, наоборот, слишком рассудочные. У Димы, мне кажется, потрясающий баланс между интеллектом и эмоциями.

Последняя наша встреча была в Екатеринбурге – мы сыграли концерт Шнитке. И тут получилась интересная история. По моим внезапным чрезвычайным личным обстоятельствам я приехал буквально к выступлению. Хотя до этого мы договорились: концерт Шнитке сложный, мы его никогда не играли, поэтому у нас будет даже не две, а три репетиции. Я пообещал приехать за три дня. Но вот у меня в Москве начинаются эти чрезвычайные обстоятельства, я звоню Диме и говорю – «давай, приеду за два дня, меняю билеты». Он говорит – «ну хорошо». Ещё через день звоню, говорю – «за один день». Но в итоге и этого не было, я приехал прямо перед концертом, мы немного порепетировали и… совершенно блестяще сыграли! Это был один из наших самых удачных концертов!

Были и курьёзы, конечно. Помню, мы играли как раз концерт Дворжака в Японии. И там в конце второй части – длинная нота, её можно сыграть на один смычок, а можно на два. Это дирижёр всегда должен знать, и, естественно, Дима меня спрашивает: «два смычка?» Я говорю – «два». Он: «точно два?», я говорю – «два». И на репетиции он забывает, что два (смеётся) и прерывает… Я жутко разозлился, был на него сердит часа полтора, но потом помирились. Я, конечно, понимал, что такие вещи могут произойти лишь от полнейшего погружения в музыку.

Вот уже 40 лет у нас прекрасные дружеские, партнёрские отношения. Дима входит в число моих любимейших дирижёров, а я, надеюсь, вхожу в число его любимых солистов (улыбается).

И у меня много планов – хотел предложить ему сыграть концерт Прокофьева, мы ещё никогда не играли…

Хочу пожелать Диме счастья, здоровья, чтобы эта ужасная ситуация, которая нас всех захватила, его не затронула. Чтобы его карьера развивалась также бурно, а Уральский академический филармонический оркестр становился ещё лучше и лучше!

Валерий Шкарупа. Фото: Павел Ворожцова

Валерий ШКАРУПА, пианист, заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, ректор Уральской консерватории имени М.П. Мусоргского:

- Из всех свердловских музыкантов я, пожалуй, знаком с Дмитрием Ильичом Лиссом больше всех, по меньшей мере с 1980 года, когда мы ещё понятия не имели об отчествах друг друга. Так что у нас нынче тоже своеобразный юбилей знакомства. И первая наша встреча была не творческая, а спортивная. Дело в том, что Дмитрий - ещё и замечательный спортсмен, он был первой ракеткой оркестрового факультета, а я, соответственно, фортепианного. У него была отличная техника, играли мы с переменным успехом, но в финале межфакультетского соревнования я у него выиграл. Думаю, что и в дальнейшей его творческой карьере отразились те качества, которые он демонстрировал на спортивной площадке - дух победителя, креативное мышление, блестящая реакция.

К сожалению, вроде бы не довелось сыграть в паре, что мы потом с удовольствием восполнили уже на сцене. У нас были замечательные совместные выступления - Четвёртый концерт Рахманинова, "Венгерская фантазия" и Второй концерт Листа, концерт Чайковского. Когда я два года работал заместителем директора филармонии по творческим вопросам, у нас было много совместных фестивальных проектов.

И я глубоко признателен Диме за то, что он поддержал меня в тяжелейший момент моей профессиональной деятельности. В сезоне 1987/1988 годов у нас стояло в афише совместное выступление, я должен был солировать в "Рапсодии на тему Паганини" Рахманинова. Концерт был, по-моему, в марте, а в середине января я сломал правую руку. Для меня, как для пианиста, это было серьёзное испытание - я не знал, как теперь будет складываться моя творческая карьера. Я попросил заменить номер программы. Проще было поменять солиста, но Дима пошёл мне навстречу, заменил "Рапсодию на тему Паганини" на леворучный Концерт Равеля. За полтора месяца я его выучил, дней за десять до концерта сняли гипс с правой руки.

Дмитрий Ильич Лисс сейчас в колоссальном расцвете своих творческих сил, он дирижёр, признанный во всём мире. Желаю юбиляру огромного здоровья, таланта у него и так хватит на многих. И надеюсь на новые наши совместные выступления.

Маэстро Вольф Усминский. Фото: Галина Соловьёва

Вольф УСМИНСКИЙ, скрипач, дирижёр, заслуженный артист России, профессор Уральской государственной консерватории:

– Я помню, как 25 лет назад Дмитрий приехал сюда из Кемерово. И именно здесь он вырос в музыканта европейского уровня. Во-первых, Екатеринбург – консерваторский город, а это всё-таки имеет значение. Во-вторых, Дмитрий прекрасно знает английский язык, а значит, может знакомиться с лучшими образцами мировых дирижёров. В-третьих, он вырос, потому что освоил очень большой репертуар.

Когда он приходит на мои юбилеи, то говорит – «я ваш паразит» (смеётся). Потому что много кто из моих музыкантов потом играет в филармонических оркестрах.

Доброжелательный, интеллигентный – это не так мало, ведь музыканты к дирижёрам относятся напряжённо, а у него большой контакт с оркестром. Это, поверьте, имеет огромное значение для совместного творчества.

Ещё отмечу – немаловажно, что Дмитрий Ильич дружит с Александром Николаевичем Колотурским. Бывает ведь так: главный дирижёр – одно, а директор – другое. В нашей филармонии всё поставлено на оркестр – и на УАФО, и на молодёжный.

В юбилей желаю Диме здоровья! А что касается профессии, скажу – сколько бы человеку ни было лет, он должен двигаться по вертикали. Горизонталь не подходит. Иначе обязательно будет спад. Я думаю, в любом деле так, и особенно в нашем. Эта такая профессия, где если не позанимался один раз, неделю догонять придётся. Как доменный цех – остановить можно только на ремонт. И больше ни по каким причинам!

Дима недавно поздравлял меня, мне немножко больше лет (27 сентября Вольфу Львовичу исполнилось 90 лет. - Прим «ОГ»). При этом считаю его очень мудрым человеком, голова у него прекрасная!

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Опубликовано в №202 от 28.10.2020