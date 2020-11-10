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Культура / Музыка
10 ноября 2020, 17:10

Уральскому центру народного искусства присвоили имя композитора Евгения Родыгина

Евгений Родыгин

Закрытие Года Евгения Родыгина планируется провести 13 декабря в концертном зале им. Михаила Лаврова. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство культуры Свердловской области присвоило Уральскому центру народного искусства имя композитора и автора песен Евгения Родыгина. В декабре в этом учреждении пройдёт концерт, посвящённый известному композитору.

Напомним, что согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, 2020 год был объявлен Годом Евгения Родыгина и ознаменовался проведением ряда масштабных мероприятий.

"К сожалению, уральского композитора Евгения Павловича Родыгина с нами уже нет. Но его творчество, его песни, исполняемые на разных языках мира, звучат и будут звучать на концертах профессиональных и самодеятельных коллективов", - передаёт слова директора Уральского центра народного искусства Марины Боровковой департамент информполитики Свердловской области.

Закрытие Года Евгения Родыгина планируется провести 13 декабря в концертном зале им. Михаила Лаврова. В концерте, в частности, примут участие Уральский государственный русский оркестр и Уральский академический русский народный хор.

Отметим, что патриарх уральской музыки Евгений Родыгин скончался 19 июля 2020 года в возрасте 95 лет. Является народным артистом России, почётным гражданином Свердловской области и Екатеринбурга. В 1944 году он был награждён медалью "За отвагу". В декабре 2019 года награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.

Его самые самые известные песни - "Уральская рябинушка", "Едут новосёлы", "Белым снегом", "Куда бежишь, тропинка милая", "Лён мой", "Песня о Свердловске".

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Областная газета Свердловской области

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