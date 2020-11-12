Евгений Куйвашев поздравил уральского композитора Евгения Щекалёва с юбилеем

Глава региона пожелал уральскому композитору энергии, творческого вдохновения, счастья, благополучия, крепкого здоровья и долголетия. Фото: Павел Ворожцов

12 ноября заслуженный деятель искусств и член Союза композиторов России Евгений Щекалёв отмечает 75-летие. С юбилеем его поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона пожелал уральскому композитору энергии, творческого вдохновения, счастья, благополучия, крепкого здоровья и долголетия.

"Ваша жизнь и судьба - пример того, как счастливое соединение природного таланта и выдающейся работоспособности ведут композитора к вершинам успеха. Благодарю вас за большой личный вклад в приумножение культурного наследия региона, сохранение лучших традиций уральской композиторской школы, за преданность любимому делу", - говорится в телеграмме, направленной Евгением Куйвашевым.

Евгений Щекалёв родился 12 ноября 1945 года в п. Исеть Свердловской области. Учился в музыкальной железнодорожной школе (ДШИ № 9), музыкальном училище имени П. И. Чайковского, Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского. Он написал множество симфонических, хоровых, камерно-вокальных произведений, а также произведения для музыкального театра. Композитор сотрудничает с Уральским народным хором, для которого создаёт песни и танцевальную сюиту по мотивам сказов Павла Бажова.

Евгений Щекалёв удостаивался в том числе премии губернатора и премии имени Людмилы Татьяничевой, на стихи которой писал песни.