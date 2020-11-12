Хранительница песен Родыгина

Журналист «ОГ» Оксана Жилина, уроженка Новой Ляли, записала монолог своей землячки Валентины Хандориной (на снимке) и песню в её исполнении. Фото: Оксана Жилина

О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Валентина Константиновна ХАНДОРИНА, ветеран Новолялинского целлюлозно-бумажного комбината, участница ансамбля «Русская песня»:

– Мало кто знает, что уральский композитор Евгений Родыгин написал музыку не только к песне о Свердловске, но и к песне о нашей Ляле. Произошло это в далёком 1964 году. Тогда дирекция НЦБК пригласила его и поэта Григория Варшавского написать песню к 50-летию предприятия. Они быстро откликнулись и уже через несколько дней прибыли поездом в Новую Лялю. Сначала гостей повели по комбинату: они встречались с рабочими в бумажных и мебельных цехах. Вечером пошли на Гаванский мост. В то время был большой сплав леса по реке Ляля, и Евгений Родыгин шутил: «Да у вас, ребята, река не только «тёплая», а и деревянная…» (Ляля в переводе с мансийского – «тёплая»).

Под впечатлением увиденного у Григория Варшавского очень быстро родились стихи, а Евгений Родыгин переложил эти строки на музыку. И получилась песня:

Взлетает в высь безбрежную

Над фабрикой гудок,

Названье носит нежное

Рабочий городок.

Сюда речными далями

Плоты весной плывут,

Наш город Новой Лялею

По-девичьи зовут.

Самым первым исполнителем была расчётчик лесоотдела Нина Трофимовна Клепикова. Она и запевала на юбилейном концерте, а хор «Русская песня» (он существует и до сих пор) пел припев. Потом эту песню записали на комбинате, и она долгое время лилась из динамика у главной проходной, через которую проходила на работу основная часть пятитысячного коллектива.

Затем Евгений Родыгин приезжал к нам в город с концертами в 2002 и 2013 годах. Последний раз – с сыном Романом. В 2009 году я написала письмо с воспоминаниями о первом путешествии композитора в Новую Лялю и отправила его в Екатеринбург. В ответ Евгений Павлович отправил мне сборник песен «Уральская рябинушка» с нотами, личным автографом и подписью. Это стало для меня очень ценным подарком. Песни о Ляле в сборнике нет, но скажу словами самого Родыгина: «Одни песни остаются в альбомах, другие – в памяти поколений».

Валентина ХАНДОРИНА эксклюзивно для "Облгазеты" исполнила песню о Ляле.

Последний раз Евгений Родыгин приезжал в Новую Лялю с концертом в 2013 году. Валентина Хандроина на снимке крайняя справа. Фото: из архива отдела культуры администрации НГО

Опубликовано в №212 от 13.11.2020